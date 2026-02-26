Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Vegalsa y Fundación Hospitalarias inauguran un servicio de limpieza de vehículos en el Eroski Center de Betanzos

Redacción
26/02/2026 19:08
El servicio se inauguró ayer en el Eroski Center de Betanzos
El servicio se inauguró ayer en el Eroski Center de Betanzos
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Eroski Center de Betanzos cuenta con un nuevo servicio en su oferta y los clientes que acudan a este supermercado podrán hacer uso del servicio de limpieza interior de vehículos disponible en su aparcamiento, gracias a una colaboración entre la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski y la entidad especializada en atención a personas con discapacidad Fundación Hospitalarias Betanzos

En el acto de inauguración de este nuevo espacio participaron el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño; la jefa de zona de negocio Eroski en Vegalsa-Eroski, Adriana Domato; la directora gerente de Fundación Hospitalarias Betanzos, Inmaculada Segarra; la usuaria del Centro Ocupacional Integrado en la Comunidad (COIC) de Fundación Hospitalarias Betanzos y participante en el taller ocupacional, Carmen Blanco, y la alcaldesa de Betanzos, María Barral

El taller de lavado está operativo de miércoles a viernes, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, ofreciendo limpieza y aspirado interior de vehículos por un precio de 9 euros, pudiendo abonarse tanto en efectivo como con tarjeta.

La Fundación Hospitalarias Betanzos aborda la problemática del maltrato en personas con discapacidad intelectual

Más información

El servicio cuenta con la participación de un total de 19 usuarios y monitores de Fundación Hospitalarias Betanzos. Este taller ocupacional está enfocado en el aprendizaje de habilidades profesionales y la integración en el entorno comunitario de las personas con discapacidad.

“Para Vegalsa-Eroski es un orgullo inaugurar este proyecto junto a Fundación Hospitalarias Betanzos, una entidad con la que compartimos valores de inclusión y solidaridad. Esta iniciativa crea empleo, fundamental para el desarrollo de la autonomía personal, a la vez que ofrece un nuevo servicio cómodo y útil para nuestros clientes, que pueden hacer uso del taller de lavado mientras realizan la compra”, destaca el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño.

El centro de empleo de Hospitalarias Betanzos abre con 18 trabajadores

Más información

“Desde Fundación Hospitalarias Betanzos agradecemos sinceramente la colaboración de Vegalsa-Eroski en este proyecto de nuestro COIC y, de forma especial, que desde el primer momento se sumaran con tanto entusiasmo a nuestro objetivo de integración en la comunidad de las personas con discapacidad intelectual. Con este taller, las personas del COIC van a aportar valor a todos los vecinos y vecinas ofreciendo un servicio muy concreto”, remarcó la directora gerente de Fundación Hospitalarias Betanzos, Immaculada Segarra. 

Cambio de nombre en el Centro Pai Menni: pasa a llamarse Fundación Hospitalarias Betanzos

Más información

La puesta en marcha de este taller forma parte de la colaboración que Vegalsa-Eroski y Fundación Hospitalarias Betanzos formalizaron en el marco de la última Jornada de RSE organizada por la compañía en 2025, en la que también realizó una donación de 5.000 euros para apoyar los proyectos de la entidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Oleiros urge a Costas a Costas adoptar medidas tras el derrumbe de un muro en Naval
Lucía Tenreiro
Dos viandantes pasean por delante de la que será nueva heladería de La Marina

Los helados regresan a La Italiana de A Coruña
Guillermo Parga
El servicio se inauguró ayer en el Eroski Center de Betanzos

Vegalsa y Fundación Hospitalarias inauguran un servicio de limpieza de vehículos en el Eroski Center de Betanzos
Redacción
El conselleiro de Cultura, José López Campos, atiende a una explicación durante su visita a la exposición del museo de la Cidade da Cultura

El Museo Gaiás invita a sumergirse en la experiencia sensorial de las 'Estacións do ano' a través del arte contemporáneo
EP