El mar regresa a Betanzos convertido en arte para entrar en el Museo das Mariñas

El Museo das Mariñas estrena exposición el 2 de marzo: ‘Volta o mar a Betanzos’. Una muestra de casi medio centenar de obras de Francisco Martínez-Pin. Un artista hecho a sí mismo que empezó dibujando: “Era un niño a un lápiz pegado”, comenta desde la sala donde está terminando de montar sus creaciones, en el antiguo Convento de Santo Domingo. “Es un orgullo exponer aquí, vi nacer este museo y siempre anduve por el medio”, añade Martínez.

La escultura es su vocación más reciente, pues empezó en 2018. En 2022, solo dos años después, hizo su primera exposición, y ahora sus ballenas y sus cachalotes emergen en el Museo das Mariñas, convertidas en denuncia y en un canto al mar y a Betanzos. “A aquellas embarcaciones de madera del Mandeo y el Mendo” que, de alguna manera, resucita convertidas en animales marinos o en composiciones de casas y espacios naturales o urbanos.

La idea de esta muestra nació casi sin querer, en 2025. Durante el Día Mundial de los Museos, el artista colaboró con una actividad infantil organizada por BAM Betanzos. “Arcay, su director, me dijo si quería hacer un tallercito, que trajera unas piezas, yo encantado, aquí me vine”, recuerda Pin. Aquella colaboración casi improvisada encendió la chispa: ¿Por qué no una exposición en As Mariñas?

La muestra reúne más de cuarenta piezas entre esculturas y algunas pinturas marinas que funcionan como intermedios visuales, “pequeños respiros entre ambientes”, detalla el artista antes de explicar que la madera salada de naves abandonadas o que el mar arrastra a las orillas y el hierro oxidado de las antiguas vides o el acero que va encontrando son los materiales que utiliza para crear, todos restos que otros descartan: “Lo que nos puede parecer una basura, tiene un esfuerzo y una historia detrás”, reflexiona Pin.

En sus manos, esos trozos que otros desecharon por inservibles renacen convertidos en animales marinos —ballenas, cachalotes— o embarcaciones que parecen a punto de zarpar del otrora importante Puerto de Betanzos. No es solo reciclaje, es memoria transformada.

Cada hendidura habla de temporales, cada clavo oxidado recuerda manos que un día construyeron algo útil. Estas obras advierten de los riesgos que entraña la cantidad de residuos que arrojamos al mar, pero también muestra la capacidad humana de rescatar atractivo donde parecía no haber nada. Con Martínez, ‘Volta a mar a Betanzos’. Un mar herido, pero colmado de oportunidades. Un mar que evoca otras épocas, cuando la actividad alrededor de los muelles era uno de los motores de la ciudad, cuando Betanzos era “el gran puerto que ahora sería Langosteira”. l