Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

El mar regresa a Betanzos convertido en arte para entrar en el Museo das Mariñas

Francisco Martínez-Pin inaugura una exposición el día 2 en el Museo das Mariñas

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/02/2026 05:35
Francisco Martínez-Pin, ayer en el Museo das Mariñas
Francisco Martínez-Pin, ayer en el Museo das Mariñas
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

El Museo das Mariñas estrena exposición el 2 de marzo: ‘Volta o mar a Betanzos’. Una muestra de casi medio centenar de obras de Francisco Martínez-Pin. Un artista hecho a sí mismo que empezó dibujando: “Era un niño a un lápiz pegado”, comenta desde la sala donde está terminando de montar sus creaciones, en el antiguo Convento de Santo Domingo. “Es un orgullo exponer aquí, vi nacer este museo y siempre anduve por el medio”, añade Martínez. 

La escultura es su vocación más reciente, pues empezó en 2018. En 2022, solo dos años después, hizo su primera exposición, y ahora sus ballenas y sus cachalotes emergen en el Museo das Mariñas, convertidas en denuncia y en un canto al mar y a Betanzos. “A aquellas embarcaciones de madera del Mandeo y el Mendo” que, de alguna manera, resucita convertidas en animales marinos o en composiciones de casas y espacios naturales o urbanos. 

La idea de esta muestra nació casi sin querer, en 2025. Durante el Día Mundial de los Museos, el artista colaboró con una actividad infantil organizada por BAM Betanzos. “Arcay, su director, me dijo si quería hacer un tallercito, que trajera unas piezas, yo encantado, aquí me vine”, recuerda Pin. Aquella colaboración casi improvisada encendió la chispa: ¿Por qué no una exposición en As Mariñas? 

Ana Tomé, comisaria de la exposición sobre Anderson y coordinadora de los actos del centenario de su visita a Betanzos, ayer en el Museo das Mariñas

Once días en 1926 para captar la esencia y el alma de Betanzos: el regreso de Ruth Matilda Anderson

Más información

La muestra reúne más de cuarenta piezas entre esculturas y algunas pinturas marinas que funcionan como intermedios visuales, “pequeños respiros entre ambientes”, detalla el artista antes de explicar que la madera salada de naves abandonadas o que el mar arrastra a las orillas y el hierro oxidado de las antiguas vides o el acero que va encontrando son los materiales que utiliza para crear, todos restos que otros descartan: “Lo que nos puede parecer una basura, tiene un esfuerzo y una historia detrás”, reflexiona Pin

En sus manos, esos trozos que otros desecharon por inservibles renacen convertidos en animales marinos —ballenas, cachalotes— o embarcaciones que parecen a punto de zarpar del otrora importante Puerto de Betanzos. No es solo reciclaje, es memoria transformada. 

Cada hendidura habla de temporales, cada clavo oxidado recuerda manos que un día construyeron algo útil. Estas obras advierten de los riesgos que entraña la cantidad de residuos que arrojamos al mar, pero también muestra la capacidad humana de rescatar atractivo donde parecía no haber nada. Con Martínez, ‘Volta a mar a Betanzos’. Un mar herido, pero colmado de oportunidades. Un mar que evoca otras épocas, cuando la actividad alrededor de los muelles era uno de los motores de la ciudad, cuando Betanzos era “el gran puerto que ahora sería Langosteira”. l

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Francisco Martínez-Pin, ayer en el Museo das Mariñas

El mar regresa a Betanzos convertido en arte para entrar en el Museo das Mariñas
Lucía Tenreiro
Deirdre Barry-Murphy, jefa de estudios y profesora en la Escuela Oficial de Idiomas

El buen momento del inglés en A Coruña se traduce en un 15% más de matriculaciones
Dani Sánchez
carlota blanco

Los alérgicos pueden respirar tranquilos en A Coruña, que se libra de la alerta por polen
Redacción
Estefanía Padullés, con su primera novela

Estefanía Padullés da el salto a la novela quitándose una “espinita” con ‘Memoria de sombra y bosque’
Óscar Ulla