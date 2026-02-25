Fina Naveira, Premio Meléndez de Texeda 2026: “Empezamos no 97 amañando a capela e acabamos creando unha asociación”
“O meu compromiso é cos veciños do Norte”. Es Fina Naveira García, a la que el Ayuntamiento de Betanzos acaba de conceder el Premio de Igualdade Úrsula Meléndez de Texeda 2026. Una distinción que la institución municipal entrega cada año en el marco de los actos del 8-M.
En el caso de Fina es el reconocimiento al compromiso silencioso, a la dedicación constante y a la solidaridad cotidiana, aunque ella insiste en que nunca estuvo sola, que siempre contó con otros, desde que empezaron en 1997. “Empezamos porque había que amañar a capela do Norte, cambiar o tellado, o chan... Unha obra importante na que o Concello de Betanzos nos axudou moitísimo e, cando nos achegamos a agradecerlles toda a colaboración, solicitámoslles que apuraran a acabar a obra da casa, que xa tiñan empezada, para constituirnos como asociación, xa que con todo o da capela decatámonos que sin estatutos nin nada non podiamos nin firmar nin pedir axudas... tivo que ir o cura no noso nome”, recuerda Fina que, después de casi tres decenios, se sigue ocupando de Capilla de Nuestra Señora del Amparo.
Unos meses más tarde de aquel encuentro con los responsables municipales, en 1998, nació la Asociación de Veciños de Infesta: “Con todo en regra, estatutos, estrutura.... Con moitos cursos e todos os días, aínda que algún menos desde a covid 19”.
Fina Naveira, que incide en que está “moi agradecida” reaccionó al anuncio del Gobierno de María Barral con una mezcla de orgullo, sorpresa y humildad asegurando que siempre hizo las cosas “de maneira natural”, sin esperar nada a cambio, pero su andadura habla por sí sola: 29 años impulsando la vida social y vecinal de Infesta.
Con empeño y algunos obstáculos, pero siempre con optimismo: “Había cursos todos os días, labores, manualidades, cesteiría, cociña… incluso actividades para os nenos os sábados e para os maiores, abriamos os domingos para xogar ás cartas, cobrando ao mellor unha peseta polo café, para acompañalos porque algúns vivían sós”, cuenta Fina.
Sin embargo, no todo resultó sencillo, ya que en estos años también vivió momentos difíciles, como cuando en 2008 se tuvo que enfrentar a un cáncer de mama e incluso “a unha operación a vida ou morte”, pero ni en esa situación abandonó su compromiso con Infesta.
Antes de ingresar para ser intervenida, por San Juan, “deixei preparadas todas as matrículas do curso seguinte, e eran case 100”. Esa actitud ante la enfermedad refleja su manera de entender la vida: “Eu son unha persoa moi positiva e o que máis me gusta é axudar e ensinar”, reflexiona Fina. De ahí, el ofrecimiento que hizo durante aquella etapa: “Eu prometín a Deus que se me salvaba, estaría sempre disposta a axudar a quen o necesitara, a ter a man sempre tendida”, resume a sus casi 83 años y con un recuerdo sentido para la que había sido secretaria de la entidad y que, como ella, se llamaba Fina. “Deixounos hai nove anos e para min sempre foi un piar, con mirarnos xa sabiamos o que tiñamos que facer”, continua, visiblemente emocionada, Fina Naveira.
Natural de Cesuras, se instaló en Infesta hace 48 años, con José, su marido, de Oza. Ella era modista y tenía muchos clientes de Betanzos, así que tuvo claro que, después de casarse, tenían acercarse más la ciudad y, antes de contraer matrimonio, escogieron la que sería su casa, en Infesta. Cosía, sobre todo, creaciones infantiles y artesanales, pero también hacía arreglos y de ahí que muchos vecinos aún se refieran a ella como ‘Fina a Modista’.
En Infesta no solo encontró un hogar sino una comunidad en la que integrarse y a la que se sigue dedicando a sus casi 83 años: “Un poco más despacio, eso sí”, resume con toda la disposición y con un deseo: más unión entre los vecinos de O Norte.
“Está viniendo mucha gente de fuera y me gustaría que se integraran más porque a veces viven aquí pero no conocen a los demás”, dice con humor, a solo doce días del 8-M.