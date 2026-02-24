Una veintena de alumnos de la Toscana visitan la ciudad en un intercambio con el IES Francisco Aguiar

María Barral y Ricardo Cheda recibieron a los estudiantes italianos en el Edificio Archivo Cedida

El Ayuntamiento de Betanzos ofreció una recepción a la veintena de alumnos italianos del Liceo de Colle Val d’Elsa, de la Toscana, que estos días participan en un programa de intercambio europeo el IES Francisco Aguiar. Al acto, que presidió la alcaldesa, María Barral, también acudieron el edil Ricardo Cheda y los estudiantes betanceiros que viajarán en abril hasta Italia.

La primera edil dio la bienvenida a los escolares y los invitó a disfrutar de su estancia en la ciudad, animándolos a que su relación con el municipio no quede solo en este intercambio y en algún momento de su vida puedan regresar, "lo que confirmará que se llevaron un magnífico recuerdo de Betanzos y de sus gentes", intervino Barral.