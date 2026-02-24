Mi cuenta

Betanzos

Barral defiende la ordenanza de movilidad del casco histórico: “Creo que se está terxiversando”

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
24/02/2026 18:58
Rúa dos Ferreiros, en el casco histórico de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
La alcaldesa, María Barral, sostiene que la ordenanza de movilidad del casco histórico es el resultado de “un proceso participativo” que se desarrolló en el año 2023 y que, en este momento, en que la norma está en exposición para que los vecinos que lo consideren oportuno tramiten sus alegaciones, “teño que facer algunha aclaración porque me parece que se está terxivexando a realidade”, expuso la mandataria municipal en un vídeo compartido en las redes sociales del Ayuntamiento de Betanzos. 

“Os residentes poderán entrar cando queiran e os que non somos residentes temos media hora” (...) “pero o que non se pode é aparcar indiscriminadamente”, añadió Barral. 

En su opinión, no existe ningún casco histórico con menos límites que el de Betanzos. Todos son más restrictivos y “non comprendo que se nos encha a boca pedindo poñer en valor o casco histórico e nos guste velo cheo de coches”, añadió la alcaldesa, mientras que vecinos y comerciantes se reunirán mañana a las 20.15 horas, en A Casa do Queixo (Roldán, 1).

Una de las cámaras se sitúa en el cruce entre la plaza García Irmáns y el acceso al casco histórico por A Porta da Vila

El comercio de Betanzos, sobre el tráfico en el casco histórico: “Máis trabas no día a día”

En este encuentro analizarán la nueva ordenanza y, si es el caso, definirán las medidas que van a adoptar, sin que de momento se descarten movilizaciones para reclamar diálogo al Gobierno de Barral.

Betanzos amplía a 30 minutos el límite de acceso de coches de no residentes al casco histórico

Desde la oposición, tanto Partido Popular como no adscritos se expresaron de manera similar instando a los responsables municipales a escuchar a los afectados y discutir algunos aspectos de la norma, que se publicó la semana pasada en el BOP. 

