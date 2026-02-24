Agustín Núñez, un diplomático de Betanzos en un mundo convulso

Agustín Núñez Martínez, ayer en A Coruña Quintana

El diplomático Agustín Núñez Martínez recuerda con cariño su infancia en Betanzos, donde nació en 1955, el año de ‘Os Gamachiños’. En el 69, siendo adolescente, se trasladó a Colombia, a donde habían destinado a su padre, pero para entonces ya había hecho algunos de los amigos que todavía conserva, como el exalcalde Antolín Sánchez Presedo.

El vínculo con su ciudad natal nunca se rompió y, una vez retirado, quiso volver y comprar una casa en el casco histórico, aunque acabó desistiendo por los obstáculos de las normativas urbanísticas que se aplican al entorno monumental y se instaló en A Coruña.

Betanzos, a pesar de su tamaño, ha dado un número considerable de diplomáticos, de expertos en las relaciones internacionales, como “Santiago Martínez Lage, Javier Sandomingo Núñez o Gerardo Bugallo”. Incluso Sánchez Presedo, eurodiputado en Bruselas por el PSOE entre 2004 y 2014.

Nuñez, que mañana ofrece una charla en la Librería Biblos, reconoce, respecto a las razones de esa curiosa concentración de perfiles internacionales, que nunca ha tenido una explicación clara, aunque, de alguna manera, comparte la reflexión del exministro José Manuel Romay Beccaría, también de Betanzos y del casco histórico, que en alguna ocasión apuntó al carácter abierto de la ciudad, a ese ‘ágora’ que es la García Irmáns y que invita al diálogo, aunque el exembajador lo comenta con cierta ironía: cuando él salió para Colombia era aún niño y aquella era otra España.

Durante la conversación, el diplomático relativiza la idea de que el mundo actual sea excepcionalmente inestable pues la historia reciente demuestra que las tensiones han sido constantes: “Cuando era niño, la Guerra de Vietnam, también la Guerra Fría...”. Por eso cree que la diplomacia sigue siendo imprescindible, porque el mundo nunca ha estado completamente tranquilo y siempre ha sido necesario negociar, mediar e intentar evitar conflictos, y así lo expondrá a los asistentes al acto de mañana (19.30 horas en Biblos) en Betanzos.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022 es, en su opinión, una de las muestras más evidentes de la tensión actual y señala que Moscú esperaba una victoria rápida, pero la resistencia ucraniana ha alargado el conflicto y, al hilo de esta cuestión, reflexiona sobre su etapa como embajador en Polonia (2012-2017).

Allí pudo comprobar “que muchos polacos, teniendo en cuenta su historia complicada con Rusia y que eso está muy presente en la memoria colectiva del país, sí veían posible un escenario como el actual” mientras que desde países más alejados geográficamente la percepción del riesgo era y sigue siendo distinta: “Aquí nunca ha habido tropas rusas”, comenta Núñez.

Así, cree que “la posibilidad de invasión de Europa occidental es remota”, pero existe el riesgo de una escalada que implique el uso de armas nucleares, “y eso sí es un peligro grave”.

En cuanto a las relaciones entre Europa y los Estados Unidos, considera que se siguen necesitando, que la potencia militar y económica norteamericana continúa siendo determinante para la seguridad del continente, y en cuanto a España, en ese contexto, no actúa tanto de forma individual como dentro de alianzas como la Unión Europea y la OTAN.

Desde esa posición colectiva, explica, puede contribuir a la estabilidad internacional, aunque reconoce que el debate sobre el gasto militar o las posiciones políticas suele estar influido por la política interna, pero todo lo que se hace aquí tiene consecuencias en el exterior, y a esto se une que se están dando situaciones nunca vividas, como lo que está ocurriendo con Groenlandia.

En la cuestión de Venezuela, considera que España está siendo “prudente” y, en cuanto a la evolución, no le sorprendería una operación similar en Cuba.

Tras decenios de carrera, el diplomático acumula historias inesperadas y situaciones complicadas, aunque para él, el problema más difícil de gestionar ha sido el de Gibraltar. Con todo, insiste: “He estado bien en todos los países en los que estado destinado”.

No obstante, de uno de ellos, quizá porque había vivido antes allí con su familia, guarda un recuerdo especial: Colombia. “Una experiencia interesante en una época complicada, la de Pablo Escobar y el desafío de todo el cártel de Medellín contra la democracia colombiana”, explica antes de detallar cómo tuvieron que "sacar del país a muchísima gente para que no la matasen” y cómo se coordinaron el Gobierno de Colombia, la Embajada de España y las autoridades en Madrid para “salvar muchas vidas”.

Interpelado sobre situaciones curiosas, enseguida cita una de ellas, que recuerda especialmente, en su primer destino en África. Un día escuchó en la embajada a un visitante decir que había nacido en Betanzos. Al salir a comprobarlo, descubrió que se trataba de un vecino de su ciudad que viajaba por el continente en una aventura casi improvisada y que había llegado en malas condiciones físicas a la embajada en Addis Abeba, que lo acogió varios días hasta que pudo recuperarse y volver a España.

También vivió momentos delicados en Filipinas, donde se encontró con la teresiana betanceira Maruxa Pita. “Hizo una labor encomiable en Manila”, señala Núñez.

En aquel momento, tuvo que organizar una evacuación y ayudar a ciudadanos españoles atrapados en zonas de enfrentamiento, en el marco de la 'revolución amarilla' contra Ferdinand e Imelda Marcos. Un contexto en el que él mismo condujo hasta un área controlada por rebeldes con una bandera blanca para rescatar a Maruxa.