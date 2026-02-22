Kamela Meghazi, del Bar Kutako de Betanzos: “Cuantas más tortillas salen, más se afina, pero nerviosa iré siempre”

Kamela Meghazi, del Bar Kutako, será una de las cocineras que concurrirá este año en el Campeonato de Tortilla de Patatas de Galicia Carlota Blanco

Kamela Meghazi, de Kutako Taberna, encara con entusiasmo una nueva edición del Campeonato de Tortilla de Patatas de Galicia. Tanto, que incluso ha colaborado en el diseño del cartel, que la organización dio a conocer esta semana en A Coruña.

El evento será el 27 de abril en el CIFP Paseo das Pontes y, a dos meses de la cita, en ‘as calexas’ de Betanzos, cada día es un entreno porque, aunque en Kutako tienen experiencia en estos concursos, “nunca se va tranquila, los nervios son los de siempre”, explica Meghazi.

Además, “el esfuerzo de cada día también es entrenamiento” y el secreto no es realmente secreto sino minuciosidad y rigor: “Cuantas más tortillas salen, más se afinan tiempos y la elaboración” porque “vas viendo lo que te funciona y lo que sale mejor, e intentas ser metódica para que siempre salga igual”, aunque no siempre es sencillo, apunta de cocinera de Kutako.

En el certamen coruñés desembarcará con más tablas, la consecuencia inevitable de hacerse cada vez más conocidos y de que las tortillas salgan una tras otra de la cocina, pero Kutako, aunque con raíces hondas, es un establecimiento relativamente nuevo, pues abrió en noviembre de 2022.

Detrás están Kamela Meghazi y Manolo Souto. Para ambos, la hostelería es una cuestión casi genética: los padres de él tuvieron negocio en Betanzos y los de ella, en Londres. Antes de instalarse en el centro, en una de las dos ‘calexas’ de Os Ferradores, dirigían el Mesón Avenida, en la salida hacia Madrid, pero decidieron cambiar de aires y apostar por un concepto claro y casi obsesivo: la Tortilla de Betanzos. Con O Pote y Casa Miranda, de los más respetados en este mundo, como vecinos, y José Manuel Crespo ‘Crispi’, del coruñés El Manjar, como inspiración, uno de los notables del conocido como estilo Betanzos.

El asesoramiento de Crispi fue clave para la identidad culinaria de Kutako. No en vano, el espacio en que se emplaza el negocio acogió hace decenios la casa de comidas La Flor, vinculada a la saga de los Rivera Valiño, la de la abuela de Crespo y la ‘creadora’ de esta singular tortilla que, con los años, adoptó el nombre de Betanzos. Esta casualidad añade un componente simbólico: continuar, de algún modo, la tradición de la tortilla que convirtió la capital brigantina en referencia gastronómica en España. “La provincia de A Coruña ha sido históricamente la máxima expresión de la tortilla de patatas en España y su más insigne e indiscutible exponente en mesa”, explica Rafael Santos, el responsables de organizar el concurso en Galicia.

Los ingredientes son los mismos: patata, huevo, aceite, sal y constancia, aunque alguna vez también varían, como en el caso de los huevos –se han pasado a los gourmet– o las patatas –la kennebec es la más adecuada pero depende de la temporada y a veces es monalisa– y a esto se suman la cremosidad y nivel de cocción, la esencia del estilo Betanzos.

Es una tortilla suelta y esto sigue generando debate entre quienes la prueban por primera vez: “Siempre les digo que la prueben así”, señala la chef, que insiste en que “pasarla más siempre se puede… pero menos no”. La mayoría, dice, termina convenciéndose. En carta, además de la clásica, Kutako ofrece una versión especial que también competirá en el campeonato, en la categoría de ‘tortilla con otros ingredientes’ con cecina y puerro.