El comercio de Betanzos, sobre el tráfico en el casco histórico: “Máis trabas no día a día”

Una de las cámaras se sitúa en el cruce entre la plaza García Irmáns y el acceso al casco histórico por A Porta da Vila Quintana

El casco histórico de Betanzos se encamina hacia un nuevo sistema de control de accesos mediante videocámaras tras la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad que, tras años de idas y venidas, sigue sin convencer a los vecinos y, sobre todo, a los comerciantes que, para analizar el contenido de la norma, se reunirán el miércoles 25.

Betanzos amplía a 30 minutos el límite de acceso de coches de no residentes al casco histórico Más información

Los dispositivos instalados servirán para regular la circulación, vigilar los accesos y los aparcamientos y reforzar el cumplimiento de las normas de seguridad en una de las áreas más sensibles de la ciudad, con vías estrechas, cuestas y escaleras siguiendo el ordenamiento del antiguo Castro de Untia.

Hace casi 26 años, en los últimos días del mes de marzo de 2000, vecinos y comerciantes discutían sobre esta misma cuestión tratando de conciliar la vida vecinal con la actividad comercial, el ocio y el turismo, y pedían la “libre circulación” de vehículos, y ahora advierten de las consecuencias de un sistema que, en su opinión, supone, entre otros inconvenientes, “menos acceso para facer compras ou xestións” y entregas a domicilio “únicamente pola mañá” (07.00 a 11.00) con lo que los repartos en horario de tarde “poderían quedar fora”, además de numerosas dificultades “para servizos ou entregas urxentes”, explican desde la Asociación ChesCasco (Comercio, Hostelería e Servizos do Casco Histórico) Betanzos.

En resumen, “máis trabas no día a día”, señalan los afectados, que animan a la ciudadanía a conocer el expediente, en exposición pública tras su publicación, el día 19 de febrero, en el BOP.

Información

La asociación de comerciantes insiste en que “o casco está moi vivo” y que “a economía do casco é circular” por lo que animan a los residentes y sus compañeros a conocer la norma y tramitar las alegaciones que consideren necesarias –disponen de treinta días para hacerlo– de la misma manera que, una vez analizada la ordenanza, también hará Amigos do Casco Histórico de Betanzos. Una entidad que, sin ser exclusivamente vecinal, se encarga de velar por los intereses de esta zona de la ciudad y que siempre ha defendido la convivencia en el corazón del Castro de Untia.

El acuerdo municipal considera el casco histórico como área de acceso restringido, con medidas de control sobre entradas y salidas y sobre el estacionamiento de vehículos, pero con disposiciones específicas para residentes acreditados, servicios de emergencia, taxis y otros casos concretos contemplados en la ordenanza elaborada por le Ayuntamiento de Betanzos.

Intenciones

La intención del Gobierno de María Barral es reducir la presión del tráfico en el centro, incentivar los desplazamientos a pie y reforzar la seguridad en toda la ciudad monumental, una de los más visitados de Galicia.

Así, el sistema de videocámaras se empleará para controlar el acceso de vehículos y verificar el cumplimiento de las restricciones ya que, según recoge el expediente municipal, se encargarán de la regulación del tráfico, la vigilancia de las vías y, si es el caso, la tramitación de infracciones cuando corresponda atendiendo a la normativa estatal que permite utilizar sistemas de captación de imágenes para ordenar la circulación, con lo que el tratamiento de las grabaciones será responsabilidad del Ayuntamiento de Betanzos.

La alcaldesa, María Barral, destacó la importancia de esta ordenanza, que “sitúa ás persoas no centro da ordenación do espazo público, priorizando a vida nas rúas fronte ao tráfico rodado mellorando a seguridade e a calidade de vida”, e incidió en que, a medio plazo, será una medida “positiva tanto para as persoas residentes como para o comercio local, os establecementos de hostelaria e para o conxunto da veciñanza, tal e como xa se demostrou noutros cascos históricos nos que se implantaron medidas similares”, dijo Barral.

En cuanto al máximo de 30 minutos establecido, los consideran suficientes “para realizar xestións, tendo en conta os espazos de estacionamento existentes na contorna do casco histórico, así como a dispoñibilidade dun aparcamento subterráneo a escasa distancia no que o Concello de Betanzos ofrece 20 minutos de gratuidade”, en la plaza García Irmáns.

La velocidad máxima para los que circulen por las calles de esta zona será de 20 kilómetros hora, de manera que se apuesta por los transeúntes, por dar “prioridade dos peóns fronte aos vehículos de calquera categoría”, aclaran desde Betanzos.