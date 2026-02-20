El PP de Betanzos apuesta por el “drenaje sostenible de las riberas” como medida contra las inundaciones

Lorena Solana, Adrián Vázquez, Cecilia Vázquez y María García, ayer en Betanzos Cedida

El Partido Popular de Betanzos anunció las acciones que considera necesarias para afrontar y minimizar el impacto de las inundaciones y que consisten en “la restauración natural de las riberas en la cuenca Mandeo-Mendo y la propia ría” para que estas “vuelvan a actuar como un drenaje sostenible” que evite las continuas crecidas en Betanzos.

Así, indicaron que instarán al Gobierno de María Barral a “que opte a fondos europeos y, si no lo hace, nos comprometemos a hacerlo nosotros a partir de mayo de 2027 si ganamos las elecciones”, resaltó la portavoz del Grupo Municipal Popular, Cecilia Vázquez Suárez.

La iniciativa, que anunció durante una visita a los muelles de Vázquez y de la edil María García Costoya acompañadas por el eurodiputado Adrián Vázquez Lázara y la responsable de la Zona Centro-A Coruña de Portos de Galicia, Lorena Solana Barjacoba, cuenta con el aval de varios especialistas que, de manera unánime, abogan por “recuperar la cuenca de los ríos y la ría para hacer un drenaje natural, que era como funcionaba antiguamente cuando el entorno no estaba degradado”, manifestó Vázquez.

En este sentido, explicó que el PP de Betanzos “hizo sus deberes” en los últimos meses al realizar diferentes consultas a expertos y técnicos para encontrar una solución viable, porque “a diferencia del Gobierno de María Barral”, no se resigna “a cruzarse de brazos y esperar a que sigan ocurriendo las inundaciones” en Betanzos.

Red Natura

En cualquier caso, teniendo en cuenta que se trata de un espacio Red Natura 2000 y “una zona de especial conservación que limita mucho las actuaciones que se pueden llevar a cabo”, la número uno del Partido Popular aclaró que “no se trata de un dragado, sino de restaurar las riberas para actúen como un drenaje natural que cuando crece la marea alivie agua por ahí y no traiga todo el caudal por el cauce del río porque, al final, es lo que provoca las inundaciones”, expuso Vázquez.

Es decir, la intención es “recuperar la autogestión que hacía la propia naturaleza” restaurando la zona que abarca desde O Pedrido hasta Betanzos, remarcó antes de añadir que esta actuación, que requeriría una inversión estimada de dos millones de euros, comprendería Sada, Miño, Bergondo, Paderne y Betanzos.

Next Generation

Por su parte, el eurodiputado Adrián Vázquez reprochó a Barral que no hubiese instado al Gobierno de España a utilizar los Next Generation para afrontar esta situación, como hicieron territorios de Hungría o República Checa.

“Desde Bruselas vamos a ver a qué fondos podían haber accedido, porque hay que denunciar lo que no se hizo, y a qué fondos se podrá acceder y si incluso hay partidas de los fondos regionales que se podrán utilizar para solucionar este problema endémico de las inundaciones, que claramente no van a ir a menos, sino a más”, comentó para, a continuación, incidir en que “la falta de inversiones y de atención a las infraestructuras no es solo una enfermedad del socialismo” de Sánchez, sino que “también es una enfermedad del socialismo de los concellos de Galicia y un clarísimo ejemplo es Betanzos”.

La alcaldesa reaccionó al anuncio del PP preguntando, primero, “qué técnicos realizan el informe” y después, por qué la Xunta, que es la que tiene competencias, no actúa: “No saben cómo echar balones fuera de la comunidad autónoma”, dijo Barral antes de ofrecer “toda la colaboración desde Betanzos” pero “que hablen con los otros ayuntamientos, que seguro que también, y nos ponemos todos a trabajar juntos”, dijo Barral.

“Pero que la Xunta lo plantee, que pida los fondos europeos necesarios para esto” que, para empezar, “no es competencia del ayuntamiento” y “los betanceiros y betanceiras estamos cansados de pagar lo que tiene que pagar la Xunta”.