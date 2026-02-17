De la intentona del Cessna 414 al último vuelo: 40 años de Castelao en Betanzos

Entrega de la escultura de Castelao al Ayuntamiento de Betanzos, el día 21 de febrero de 1986 Archivo El Ideal Gallego

El sábado 21 de febrero se cumplirán cuarenta años de la entrega a la ciudad de la escultura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao que el Centro Betanzos de Buenos Aires había inaugurado en su sede en enero de 1951, coincidiendo con el aniversario de la muerte del autor de ‘Sempre en Galicia’.

Con ella, una obra realizada por Domingo Maza, la colectividad brigantina honró la memoria de un “amigo”, del escritor con el que compartieron anhelos, reflexiones y ‘morriña’ en sus instalaciones del número 1666 de la avenida de México, y su intención era enviarla algún día a la “verde Betanzos”, como Castelao la definió en su última carta al también escritor Manuel Roel, con quien había compartido ideas y exilio en Argentina.

El traslado se consumó el viernes 21 de febrero de 1986. Ese día, el entonces presidente del centro, Oswaldo Dans Varela, entregó al alcalde, Manuel Lagares, la escultura y diversos artículos que, según se informó en su momento, demostrarían “o estreito vínculo de Castelao co exillio betanceiro” y la admiración de este por Betanzos.

En el acto institucional, a la corporación municipal la acompañaron el alcalde de Rianxo, Xosé Bravo Frieiro; el secretario xeral del PSdeG, Antolín Sánchez Presedo, y representantes de la asociación que, como Dans, se habían desplazado también desde Buenos Aires.

Con esta entrega oficial, el viernes 21 de febrero de 1986 se cerró una odisea que se había alargado casi seis años, pues la idea inicial había sido transportarlo en el primer vuelo directo de Argentina a Galicia, en mayo de 1980. En concreto, en el avión particular del empresario José Viqueira Lago, natural de Betanzos. Un Cessna 414 que salió de Buenos Aires el sábado 2 de agosto de 1980 para, tras hacer escala en Recife (Brasil) y en Dakar (Senegal), aterrizar en Alvedro. “¡Lástima que no haya un aeropuerto en Betanzos! Pero volaremos sobre él antes de aterrizar en La Coruña”, comentó en una entrevista realizada unos meses antes Pepe Viqueira.

El “arriesgado vuelo” se completó con éxito, pero sin la escultura de Castelao. “No se realizó el envío por haberse opuesto la UCD a la iniciativa de la asociación de Buenos Aires”, argumentaron entonces los directivos del centro, que cuestionaron la actitud de Unión de Centro Democrático –sus nueve ediles votaron en contra de su instalación en una calle del casco urbano y de darle a esta el nombre de Castelao, que sí respaldaron los ocho representantes de PSOE y el PCG– y acordaron aplazar el traslado “hasta que se creen las condiciones favorables en la actividad política” de Betanzos.

Hasta la ciudad, donde continua, voló en 1986. Casi siempre en el Museo das Mariñas, aunque en alguna ocasión, con motivo de eventos extraordinarios, abandonó estas instalaciones del Complexo Cultural Santo Domingo-Vicente de la Fuente. Como para la muestra conmemorativa del centenario del Centro Betanzos, que se desarrolló en 2005 en la sala de exposiciones del Edificio Archivo, y más recientemente para presidir la clausura de las actividades del ‘Ano Castelao’, hace apenas dos meses, en el Aula de Cultura Xulio Cuns, también en el Edificio Archivo.

“O busto está nunha vitrina con dous exemplares da revista Betanzos de Bos Aires, que segue sendo un medio moi válido para nós para coñecer a visión non oficial, a verdade do que ocorría, como a queima de libros despois da Guerra Civil”, explica Ángel Arcay, director de la Biblioteca y el Archivo de Betanzos, y del Museo das Mariñas.