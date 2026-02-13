Decretan la alerta roja en el río Mendo por desbordamientos

Parque de Pablo Iglesias, en Betanzos Cedida

Augas de Galicia informó este viernes de la alerta roja en la estación Mendo-Betanzos, lo que podrá producir crecidas significativas.

Además, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado el Plan Especial para Risco de Inundacións en Galicia, en fase de preemergencia, en diferentes localizaciones.

Entre los ríos que están bajo vigilancia por elevados caudales y riesgo de desbordamientos puntuales se encuentran el Mendo, a su paso por Betanzos, y el Mandeo, a su paso por Coirós.