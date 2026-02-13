Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Decretan la alerta roja en el río Mendo por desbordamientos

Noelia Díaz
13/02/2026 16:43
Parque de Pablo Iglesias, en Betanzos
Cedida
Augas de Galicia informó este viernes de la alerta roja en la estación Mendo-Betanzos, lo que podrá producir crecidas significativas.

Además, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activado el Plan Especial para Risco de Inundacións en Galicia, en fase de preemergencia, en diferentes localizaciones. 

Entre los ríos que están bajo vigilancia por elevados caudales y riesgo de desbordamientos puntuales se encuentran el Mendo, a su paso por Betanzos, y el Mandeo, a su paso por Coirós.

Vecinos de Betanzos denuncian la inacción de las instituciones ante los obstáculos que acumula el Mendo

