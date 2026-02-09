Vecinos de Betanzos denuncian la inacción de las instituciones ante los obstáculos que acumula el Mendo

Un árbol lleva meses sobre el cauce del Mendo en As Cascas Cedida

Tras una semana complicada por las inundaciones causadas por Mandeo y Mendo en el casco urbano y con una alerta activa del Plan Inungal de la Xunta en su nivel máximo por “riesgo de desbordamiento” de ambos ríos, los vecinos de Betanzos advierten de numerosos obstáculos en los cauces que incrementan la inseguridad y de la inacción de las administraciones “a pesar de estar avisados meses atrás cuando aún estábamos en temporada de verano”, aseguran los residentes que, en algunos casos, también se muestran especialmente molestos con lo que consideran una “nula respuesta” del Gobierno de María Barral.

“La situación de momento no ha llegado a causar daños, pero de caer más árboles aguas arriba y derrumbarse un muro detrás del número 14 de la avenida Fraga Iribarne, que lleva años hundido por la erosión”, en un tramo estrecho del Mendo, de escasos cuatro metros, “se podría formar una presa” que, con el aumento de caudal, acabaría inundando terrenos en As Cascas.

Hace unos meses, los responsables municipales confirmaron la retirada de varios árboles pero para los vecinos las actuaciones realizadas resultaron insuficientes, por lo que también acudieron a Augas de Galicia. El organismo autonómico les indicó que, en los tramos urbanos, el mantenimiento es competencia del Ayuntamiento de Betanzos pero que, en cualquier caso, para acciones como la que solicitan los vecinos ‘amenazados’ por la actual situación de los ríos, “con una instancia, la autorización sería inmediata” por parte de la Xunta.

Medidas

En el mes de diciembre, Medio Ambiente e Cambio Climático, a través de Augas de Galicia, anunció el inicio las tareas de conservación y mantenimiento en más de siete kilómetros en los ríos Mandeo, Mendo y Xerpe, en Betanzos, Paderne y Coirós.

En concreto, indicaron que en las semanas siguientes se retirarían los árboles caídos al canal en un tramo de 3,9 kilómetros del Mandeo en Colantres, Vilamourel, Armea y Obre. También en otro de más de 2,5 kilómetros en el río Xerpe, en San Xoán de Paderne, Santo André de Obre y San Martiño de Tiobre, y en un tercero de más de 800 metros del Mendo en San Martiño de Brabío, en Betanzos.

Asimismo, se contemplan actuaciones en más de 700 metros en los regatos de A Angustia, O Pasatempo e Infesta.

Ahora, teniendo en cuenta las alertas –se sigue con especial atención otros ríos como el Mero (Betanzos y Cambre) o el Barcés (Abegondo)– y que estas impiden acercarse a los ríos para evitar accidentes, las administraciones no contemplan ninguna intervención, a la espera de una tregua meteorológica o que cese el carrusel de borrascas se decida a abandonar definitivamente Galicia.