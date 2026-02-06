Barral señala a la Xunta: "Las competencias que no asume cuestan dos millones de euros a Betanzos"

La estatua de los García Irmáns y el Edificio Archivo de Betanzos Quintana

El Ayuntamiento de Betanzos aprobó esta semana, en sesión extraordinaria, los Orzamentos Municipais 2026. La alcaldesa, María Barral, expresó su satisfacción por la aprobación de unas cuentas que ascienden a 13.930.579,24 euros, “realistas y acordes a las necesidades actuales” del municipio y "centradas en los ciudadanos”, indicó la mandataria municipal tras sacar adelante la iniciativa con el respaldo del Grupo Socialista y el de los tres ediles del BNG.

En este sentido, la regidora destacó la importancia de los servicios sociales pero también de las inversiones, si bien coincidió con la valoración realizada por los nacionalistas –apuntaron a “uns orzamentos de subsistencia”– y señaló que más de la mitad se destinan a gastos “esenciales”, sostuvo Barral.

En cuanto a los Gastos de Personal, que contemplan “cantidades elevadas”, explicó que “en estos años es verdad que desde el Gobierno del Estado se ha establecido un incrementado de los salarios, afortunadamente”, y también desde el de Betanzos “hemos tratado de dignificar” las nóminas de los empleados municipales, especialmente los “del personal laboral y de aquellos con sueldos más bajos”, expuso la máxima representante municipal en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que también recordó la aprobación de la RPT actualizada y afirmó que “seguimos trabajando mano a mano con los representantes sindicales” atendiendo a unas convicciones concretas, con lo que las cuentas tienen un componente ideológico “muy importante”, continuó la alcaldesa de Betanzos.

“El gasto corriente también asciende un 18,17%, alcanzando los 5,2 millones de euros y, sobre esto, tengo que decir que se definió como saco sin fondo pero, a mi modo de ver, con un tinte despectivo que no comparto en absoluto”, indicó la regidora antes de detallar que en ocasiones se vinculan a asuntos “superfluos”, pero “ahí va todo lo que tiene que ver con limpiezas, mantenimientos, escuela infantil, conservatorio y escuela municipal de folclore; actividades culturales, deportivas y de conciliación; de apoyo al comercio o de impulso al turismo”, que son “cuestiones esenciales” para la vida de los vecinos de Betanzos. “Pues sí, es un presupuesto que, como decía el BNG, prácticamente se limita a cubrir las necesidades del día a día”, matizó María Barral.

En este sentido, de la misma manera que hizo en su intervención en la sesión de esta semana, se preguntó “¿qué pasaría si todos esos gastos, entre comillas, incluidos en el gasto corriente y que no corresponden por competencias a ningún ayuntamiento fueran llevados a cabo por quien tiene las competencias, que es la Xunta?”.

Según la alcaldesa, “el Ayuntamiento de Betanzos podría disponer aproximadamente de unos dos millones de euros para destinar a otras inversiones importantes para Betanzos o a otros programas nuevos, pero que por responsabilidad no podemos hacer”, explicó Barral.

Cantidades

“Si sumamos lo que destinamos al Servizo de Axuda no Fograr (SAF), lo que destinamos al comedor y al servicio de mañanceiros, a la escuela infantil de titularidad autonómica y a la municipal, al conservatorio, al Programa Xantar na Casa y otros menores, y añadimos también lo que destinamos al mantenimiento del CEIP Valles Villamarín, que roza los 400.000 anuales, pues rondamos los dos millones de euros”, correspondientes a competencias que, según la mandataria, “no le corresponderían asumir al Ayuntamiento de Betanzos pero que asumimos por responsabilidad y porque se trata de acciones esenciales para nosotros y para los vecinos y vecinas, pero que son lo que en realidad nos asfixia como Ayuntamiento a la hora de los fondos de los que podemos disponer para realizar otras inversiones o para desarrollar otros programas sociales, por ejemplo”, reiteró María Barral.

Para la regidora, en estas últimas cifras está “la explicación de por qué este presupuesto no puede ir más allá y se limita, entre comillas, a cubrir las necesidades del día a día” de la ciudadanía de Betanzos.

Los Orzamentos 2026 también contemplan una partida específica de Política Social de 2,6 millones pero los responsables municipales aseguran que esa cifra es más alta y “cuando digo que es un presupuesto eminentemente social, hay que tener en cuenta que a estos 2,6 millones de euros les podríamos añadir muchas otras partidas que van en otros apartados pero que son eminentemente sociales, como las iniciativas que acabo de mencionar o como la creación, por fin este año, de un Centro de Información a la Mujer”.

Así, “si sumamos todas esas cuantías que para nosotros son esencialmente sociales, lo que destina el Ayuntamiento de Betanzos este 2026 estaría muy cerca de los 4 millones” y eso, en unas cuentas de 13,9, donde la mitad es para personal, lo convierten en “un presupuesto eminentemente social y me atrevería a decir que no creo que haya muchos otros ayuntamientos en estas circunstancias”, aclaró la dirigente del PSOE.

Deuda

Barral también se refirió a la deuda y, tras insistir en que “jamás he dicho que el Ayuntamiento de Betanzos no tuviera deuda”, aclaró que esta no alcanza los 6,7 millones que dice el PP.

“A 1 de enero del 2026, la deuda es de 4,7 millones”, de los que 1,1 corresponde “a lo que nos resta por devolverle al Ministerio de Hacienda del mecanismo de pago a proveedores y que acabaremos de devolver en junio”, y a estos se unen los préstamos solicitados para llevar a cabo inversiones trascendentales para la ciudad; uno bancario, de algo más de un millón y medio que tenemos del Sabadell, y otros para inversiones realizadas en años anteriores, expuso Barral.