El Mandeo y el Mendo vuelven a inundar Betanzos

Inundaciones en O Malecón da Ribeira, en Betanzos Cedida

El Mandeo y el Mendo volvieron a inundar Betanzos. Tras días de vigilancia por las intensas lluvias y el caudal de los ríos, esta madrugada los dos ríos se desbordaron coincidiendo con la subida de la marea, alrededor de las 05.30.

Los servicios de emergencias indicaron que "si bien el nivel de marea no era elevado en comparación a otros episodios anteriores (3,22 metros), sí lo era el caudal de agua de los ríos, tras días de precipitaciones".

Desde Protección Civil se mantuvo y mantiene a lo largo de la semana un dispositivo de vigilancia y alerta, con señalización de zonas inundables, especialmente en el entorno de A Ribeira, donde esta mañana el agua alcanzó la carretera a la altura de O Malecón, lo mismo que la plaza de Enrique IV (Eira Vella).

"El funcionamiento de los bombeos minimizó los problemas en la calzada a la que, sin embargo, llegó el agua del río aunque en niveles que no afectaron a la circulación de vehículos", detalló el Gobierno de Betanzos.

Parque de Pablo Iglesias, en Betanzos Cedida

Pasó lo mismo en el Paseo de la Tolerancia, donde el nivel del Mandeo superó el borde del paseo, inundando el tramo peatonal, entre A Ponte Vella y O Pozo, y la ría anegó el área comercial del Puerto de Betanzos.

El Mendo se desbordó en O Carregal y zona comercial de El Pasatiempo, afectando a varios vías, y también afectó al parque Pablo Iglesias.

El Ayuntamiento de Betanzos mantendrá los dispositivos de vigilancia para evitar estacionamientos en zonas inundables, manteniendo y siguiendo las alertas del 112.

Paseo da Tolerancia Cedida

Asimismo, los responsables municipales indicaron que trasladarán de nuevo a Portos de Galicia las incidencias registradas esta mañana "instándole a que valore la propuesta realizada" desde la ciudad "para que se lleven a cabo actuaciones que minimicen los problemas que padecen los establecimientos comerciales del Puerto de Betanzos.

Puerto de Betanzos Cedida

“Sabemos, porque lo estamos viendo no sólo en Betanzos sino en otras muchas localidades de Galicia, que el caudal de los ríos y las intensas lluvias provocan desbordamientos que son difíciles de evitar, pero sí tenemos que poner los medios para intentar minimizarlos. Lo hemos hecho con los bombeos de A Ribeira, y creemos que ese es el camino en la zona portuaria y en el que tendrá que trabajar Portos de Galicia y Augas de Galicia. Nosotros colaboraremos, pero ellos tienen que darnos las soluciones”, explicó la alcaldesa, María Barral.