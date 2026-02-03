Una hamburguesa nacida en Betanzos que aspira a ser la mejor de España

Ana Delgado muestra la candidata a Mejor Hamburguesa de España QUINTANA

‘La Perla’, de La Travesía Burguer de Betanzos, es una de las que optan a Mejor Hamburguesa de España. La única seleccionada en el área metropolitana coruñesa. La ciudad, con sus casi 250.000 habitantes y su extensa oferta de hamburgueserías, un sector cada vez más especializado, cuenta con cuatro alternativas, a la que se unen otras cuatro de Santiago de Compostela y cinco de su área de influencia, en Ames, Bertamiráns, Milladoiro y O Pedrouzo; una de Carnota y otra de Narón.

“Está incluida en nuestra carta desde esta misma semana”, explica Ana Delgado, una de las responsables del establecimiento, que acumula cinco años de andadura en la ciudad y destaca por la calidad de todas sus creaciones pero también su originalidad, con ingredientes para casi todas las sensibilidades, “combinaciones sencillas pero sabrosas”, sostiene Delgado.

En el caso de ‘La Perla’, que no solo triunfa como canción de Rosalía y sus autores definen como “intensa, equilibrada y descaradamente sabrosa”, apuestan por los torreznos –“aquí son mucho de torreznos”, señala– y por una carne de vaca de 120 días de maduración, “jugosa y profunda en sabor, con ese punto intenso y casi mantecoso que solo da el tiempo bien trabajado”, comentan desde La Travesía Burguer.

Elaboración

Después, sobre la carne, “queso maduro de cabra fundido lentamente, con notas ahumadas que envuelven cada bocado, potente pero elegante, abrazando la carne sin taparla” para culminar con los torreznos dorados para aportar “ese contraste adictivo entre lo crujiente y lo meloso”, mientras la rúcula aporta verdor y el tomate seco, dulzor concentrado, como explican con todo detalle desde este céntrico establecimiento.

Situado en las emblemáticas ‘calexas’, donde se ubican algunos de los más destacados ‘santuarios’ de la tortilla de Betanzos, Delgado dice rotunda: “Nosotros también ofrecemos tortilla”. Incluso tienen la opción de consumirla en un segundo espacio, más tradicional, que abrieron en los soportales de A Fonte de Unta. “Tenemos un movimiento importante de chateo y necesitábamos ampliar para atender de todos los clientes”, apunta la hostelera para referirse a La Travesía Vinos.

En cuanto a sus clientes, asegura que los tienen “de todas las edades”, desde niños “que se comen algunas de las burgers más contundentes, aunque a nosotros nos sorprenda” hasta señores de más de 60 y 70 años que “saben lo que quieren y cómo lo quieren”, continúa Delgado. “Hasta la alcaldesa se come nuestras hamburguesas”, dice sonriendo.

Los interesados en votar por ‘La Perla’ deberán entrar en la web de Mejor Hamburguesa de España e introducir el código proporcionado en el establecimiento y valorar tres ítems eligiendo entre cuatro respuestas y terminar con una valoración común del uno al cinco, y de esta manera contribuir al éxito de su elaboración, ya que en este concurso tienen mucho que decir los expertos cocineros encargados de la cata (60%) pero también los consumidores (40%).

Además, también tienen la oportunidad de entrar en el sorteo de un Apple Watch a través de las redes sociales (@campeonatodehamburguesas) o su web.

