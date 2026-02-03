Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

El nuevo embarcadero del Mandeo estará acabado para Semana Santa

Los vecinos y los usuarios, optimistas ante la inminente instalación de la estación náutica de A Tolerancia

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/02/2026 04:30
El pantalán se colocó en uno de los extremos de A Tolerancia
El pantalán se colocó en uno de los extremos de A Tolerancia
Quintana
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La instalación del embarcadero y el traslado de algunas de las estructuras de la Estación Náutica do Mandeo sorprendieron a los vecinos de A Ponte Vella. Tanto los residentes como los usuarios, representados por la Asociación Amigos de los Ríos de Betanzos (ARBe), se muestran optimistas ante la inminente operatividad de este nuevo espacio, reivindicado durante años por la ciudadanía que, especialmente durante los meses de verano, navega por los cauces urbanos o se desplaza hasta Os Caneiros. En cuanto a las infraestructuras colocadas para embarcar en A Tolerancia, “no cubren toda la necesidad planteada hace once años al  Ayuntamiento de Betanzos, pero la consideramos una mejora digna de agradecer”, apuntan desde ARBe.

El pantalán se colocó en uno de los extremos de A Tolerancia
El pantalán se colocó en uno de los extremos de A Tolerancia
Quintana

La iniciativa, impulsada por la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas, se completará con la estación náutica, que avanza así en su impulso al ecoturismo marítimo en el área, que combinará actividades de interés con la divulgación ambiental y la conservación de la biodiversidad, explicaron desde la entidad que encabeza José Antonio Santiso Miramontes. El alcalde abegondés adelantó en Fitur 2026 que las instalaciones estarán operativas antes del verano, con lo que el organismo dispondrá de una infraestructura desde la que consolidar y visibilizar su estrategia, además de desarrollar actividades didácticas desde un emplazamiento “que conecta la zona litoral con la interior de la reserva de biosfera, a través del río Mandeo, y donde sus características la hacen idónea para realizar actividades de ecoturismo y deportivas prácticamente los 365 días del año”, apuntaron desde As Mariñas Coruñesas.

Con esta acción se contribuirá a la divulgación de sus valores, a la conservación de estos espacios y a su restauración, “compatibilizándolo con un uso existente, histórico y tradicional en la zona”, que es el que hacen los socios de ARBe. “De momento, con este nuevo pantalán tendremos dos puntos de embarque seguro, en marea media y baja”, señala el colectivo antes de destacar que, con esto, se evitarán episodios como los ocurridos en 2018 y 2019, en los que resultó imposible embarcar y tuvo que suspenderse una de las travesías turísticas de la embarcación ‘Diana Cazadora’.

En relación con el pantalán, “está colocada la parte flotante  pero no está acabado”, a la espera de “los suministros, la torreta de recarga eléctrica y toma de agua”, detallaron los responsables de Mariñas Coruñesas, que confían en que “en un par de semanas pueda estar, tanto este como el de O Pedrido”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El filólogo Jon Juaristi, posando para una entrevista

Jon Juaristi | “Menéndez Pidal representa a esa tercera España que se fue al exilio”
Óscar Ulla
Facultad de Arquitectura

De la integración de la IA en la arquitectura al estudio de la fractura de rocas, los nuevos ‘fichajes’ de la UDC
Dani Sánchez
Ana Delgado muestra la candidata a Mejor Hamburguesa de España

Una hamburguesa nacida en Betanzos que aspira a ser la mejor de España
Lucía Tenreiro
Torre de Hércules

Los temporales mantuvieron la Torre de Hércules más días cerrada que abierta durante el mes de enero
Doda Vázquez