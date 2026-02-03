El nuevo embarcadero del Mandeo estará acabado para Semana Santa

El pantalán se colocó en uno de los extremos de A Tolerancia Quintana

La instalación del embarcadero y el traslado de algunas de las estructuras de la Estación Náutica do Mandeo sorprendieron a los vecinos de A Ponte Vella. Tanto los residentes como los usuarios, representados por la Asociación Amigos de los Ríos de Betanzos (ARBe), se muestran optimistas ante la inminente operatividad de este nuevo espacio, reivindicado durante años por la ciudadanía que, especialmente durante los meses de verano, navega por los cauces urbanos o se desplaza hasta Os Caneiros. En cuanto a las infraestructuras colocadas para embarcar en A Tolerancia, “no cubren toda la necesidad planteada hace once años al Ayuntamiento de Betanzos, pero la consideramos una mejora digna de agradecer”, apuntan desde ARBe.

La iniciativa, impulsada por la Reserva de Biosfera As Mariñas Coruñesas, se completará con la estación náutica, que avanza así en su impulso al ecoturismo marítimo en el área, que combinará actividades de interés con la divulgación ambiental y la conservación de la biodiversidad, explicaron desde la entidad que encabeza José Antonio Santiso Miramontes. El alcalde abegondés adelantó en Fitur 2026 que las instalaciones estarán operativas antes del verano, con lo que el organismo dispondrá de una infraestructura desde la que consolidar y visibilizar su estrategia, además de desarrollar actividades didácticas desde un emplazamiento “que conecta la zona litoral con la interior de la reserva de biosfera, a través del río Mandeo, y donde sus características la hacen idónea para realizar actividades de ecoturismo y deportivas prácticamente los 365 días del año”, apuntaron desde As Mariñas Coruñesas.

Con esta acción se contribuirá a la divulgación de sus valores, a la conservación de estos espacios y a su restauración, “compatibilizándolo con un uso existente, histórico y tradicional en la zona”, que es el que hacen los socios de ARBe. “De momento, con este nuevo pantalán tendremos dos puntos de embarque seguro, en marea media y baja”, señala el colectivo antes de destacar que, con esto, se evitarán episodios como los ocurridos en 2018 y 2019, en los que resultó imposible embarcar y tuvo que suspenderse una de las travesías turísticas de la embarcación ‘Diana Cazadora’.

En relación con el pantalán, “está colocada la parte flotante pero no está acabado”, a la espera de “los suministros, la torreta de recarga eléctrica y toma de agua”, detallaron los responsables de Mariñas Coruñesas, que confían en que “en un par de semanas pueda estar, tanto este como el de O Pedrido”.