Betanzos amplía a 30 minutos el límite de acceso de coches de no residentes al casco histórico
La ordenanza se someterá a aprobación esta misma semana, con el doble de tiempo máximo anunciado
Betanzos someterá a aprobación esta misma semana la nueva ordenanza de movilidad del casco histórico que, una vez autorizada por la corporación, antes de su aplicación, se expondrá a la ciudadanía con la intención de que, en caso de que lo consideren oportuno, los vecinos cursen alegaciones a la iniciativa, que afectará al área monumental y el entorno de la García Irmáns.
Según indicaron los responsables municipales en el marco de la comisión de movilidad, esta ordenanza “ten como obxectivo reordenar o tráfico no casco histórico da cidade” y contiene las medidas anunciadas en su momento a las asociaciones de comerciantes, siendo cuatro los aspectos clave: dar “preferencia ao uso peonil”, restringir la circulación de vehículos y evitar aparcamientos indebidos y controlar la velocidad, muchas veces inadecuada, en las calles del antiguo Castro de Untia.
En este caso, el máximo será de 20 kilómetros por hora, de manera que se apuesta por los transeúntes, por dar “prioridade dos peóns fronte aos vehículos de calquera categoría”, aclaran desde Betanzos.
La regulación se hará a través de doce cámaras para controlar os accesos, “como se realiza noutras moitas cidades con cascos históricos” y estará abierto a todos los residentes en el casco antiguo –elaborará “unha listaxe de vehículos autorizados a partir do padrón municipal e dos datos que obren no seu poder, que incluirá os datos dos vehículos rexistrados polos empadroados, dos vehículos municipais e de emerxencias” de la ciudad– sin límite de tiempo, según adelantaron, en un comunicado, desde el Gobierno de María Barral.
También tendrán acceso los usuarios de estacionamientos; ciudadanos con movilidad reducida reconocida o autorizados para el traslado de estos; servicios municipales, transportes como taxis y VTC; empresas que estén desarrollando su actividad en vías peatonales y vehículos de carga y descarga de mercancías, “para os que se establece un horario de 07:00 a 11:00”.
Restricciones
El resto de conductores, “tendo en conta as características do casco histórico e os servizos que ten”, dispondrán de “trinta minutos para facilitar xestións”, que se controlarán a través del sistema de cámaras “onde quedará rexistrada a hora de entrada e saída”, situadas en emplazamientos como A Porta da Vila u Os Ferradores, además de la plaza de Galicia, delante del Edificio Archivo (Liceo).
La norma establece un área “restrinxida á circulación só de residentes”: el segundo tramo de Os Prateiros, para acceder a Venela Clérigos, O Cristo, Pinche, Pastelería, Sombrereiros, A Cerca y Santa María. “Desta forma, vehículos que agora mesmo circulan por Os Prateiros a modo de ‘atallo’ para os seus desprazamentos pola cidade non poderán facelo, expoñéndose a ser sancionados cada vez que utilicen a saída polo arco da Ponte Vella ao non estar autorizados para iso e saltarse os sinais de prohibición”, advierten desde el Gobierno de María Barral.
Sanciones
En caso de superar la media hora marcada, “os titulares dos vehículos terán 48 horas para xustificar ante a Policía Local de Betanzos, por vía presencial ou telemática, as incidencias, e os motivos polos que se vulneraron as limitacións da circulación antes de proceder a súa sanción”.
En cualquier caso, la ordenanza tendrá “tres meses de proba, unha vez que se aprobe a ordenanza, comunicando as infraccións de xeito informativo ata a entrada en vigor definitiva”.
La alcaldesa, María Barral, destacó la importancia de esta ordenanza, que “sitúa ás persoas no centro da ordenación do espazo público, priorizando a vida nas rúas fronte ao tráfico rodado, poñendo en valor a rúa como espazo de convivencia, e mellorando a seguridade e a calidade de vida”, e incidió en que, a medio plazo, será una medida “positiva tanto para as persoas residentes como para o comercio local, os establecementos de hostelaria e para o conxunto da veciñanza, tal e como xa se demostrou noutros cascos históricos nos que se implantaron medidas similares”, dijo Barral.
En cuanto al máximo de 30 minutos, tal y como se analizó con los comerciantes, se consideran suficientes “para realizar xestións, tendo en conta os espazos de estacionamento existentes na contorna do casco histórico, así como a dispoñibilidade dun aparcamento subterráneo a escasa distancia no que o Concello de Betanzos ofrece 20 minutos de gratuidade”, en la plaza García Irmáns. La mandataria municipal puso en valor que esta ordenanza “busca un equilibrio entre a actividade económica, as necesidades da veciñanza e a protección dun espazo emblemático, avanzando cara a un modelo de mobilidade máis sostible, amable e acorde coas cidades históricas actuais”, resumió, sobre esta norma, María Barral.