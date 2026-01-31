Una mujer resulta herida tras precipitarse sobre un parking en un supermercado de Betanzos

El vehículo se precipitó sobre la rampa del parking MARCOS DOPICO

Una mujer resultó herida este sábado tras precipitarse con su coche en la rampa de un supermercado en Betanzos. Concretamente, tuvo lugar en O Carregal pasadas las 10.00 horas, indicó el 112 Galicia, y fue el propio personal del establecimiento comercial quien les dio el aviso.

Testigos del suceso indican que el accidente, aunque aparatoso, no le reportó a la conductora -que alegó que el coche, automático, se le aceleró inesperadamente mientras aparcaba- heridas de gravedad. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Betanzos, Policía Local y Protección Civil, además del 061, aunque la mujer logró salir del vehículo por sus propios medios. A continuación, fue trasladada a un centro hospitalario y los efectivos de emergencias limpiaron la zona, ya que se produjo una pérdida de combustible.