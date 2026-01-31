Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Una mujer resulta herida tras precipitarse sobre un parking en un supermercado de Betanzos

Noelia Díaz
Noelia Díaz
31/01/2026 16:15
El vehículo se precipitó sobre la rampa del parking
El vehículo se precipitó sobre la rampa del parking
MARCOS DOPICO
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Una mujer resultó herida este sábado tras precipitarse con su coche en la rampa de un supermercado en Betanzos. Concretamente, tuvo lugar en O Carregal pasadas las 10.00 horas, indicó el 112 Galicia, y fue el propio personal del establecimiento comercial quien les dio el aviso.

Testigos del suceso indican que el accidente, aunque aparatoso, no le reportó a la conductora -que alegó que el coche, automático, se le aceleró inesperadamente mientras aparcaba- heridas de gravedad. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Betanzos, Policía Local y Protección Civil, además del 061, aunque la mujer logró salir del vehículo por sus propios medios. A continuación, fue trasladada a un centro hospitalario y los efectivos de emergencias limpiaron la zona, ya que se produjo una pérdida de combustible.

La caída de árboles obligó a cortar algunas vías en el rural

Joseph deja un rosario de incidencias en Betanzos

Más información
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Culleredo acelerará su renovación urbana con la reforma integral de las calles Sanjurjo Carricarte y Hersa, en el corazón de O Burgo
Redacción
Los socios del Sporting Club Casino, junto con el presidente y el secretario de la entidad, en el homenaje celebrado este sábado

El emotivo homenaje del Sporting Club Casino de A Coruña a los socios que alcanzan los 50 años
Iván Aguiar
Anuario Brigantino

El Aula de Cultura Xulio Cuns acogió el acto de presentación del Anuario Brigantino 2024.
Lucía Tenreiro
Zacaffé en A Coruña

Así son los precios de Zacaffé en A Coruña
Belen Cebey