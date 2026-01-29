Betanzos presenta un presupuesto para 2026 de casi 14 millones

La allcaldesa, María Barral, adelantó las líneas básicas del presupuesto Archivo El Ideal Gallego

El Gobierno de Betanzos anuncia que los Orzamentos Municipais 2026, que la corporación discutirá en la sesión del próximo 5 de febreiro, ascenderán a 13.930.579,24 euros, lo que supone un incremento de 2.969.487,46 euros respecto al ano anterior (+27,09%).

La mandataria municipal, María Barral, destacó que "se trata duns orzamentos que permiten recuperar capacidade inversora e que consolidan un modelo de xestión centrado nas persoas, na protección social, na educación, e que aposta pola igualdade e impulsa investimentos tanto no rural como na zona urbana" incidiendo en que "o proxecto reforza os servizos públicos e a colaboración co tecido social, cultural e económico do concello, un orzamento equilibrado, solvente e responsable, que cumpre coas normativas de estabilidade, con máis servizos públicos, máis igualdade, máis investimento e máis futuro para a veciñanza”, resumió la alcaldesa de Betanzos.

En cuanto al documento, señaló que "un dos eixes principais do orzamento é o reforzo das políticas sociais para as que destina 2,6 millóns de euros", con un refuerzo del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para el que reservan 1,3 millones; una ampliación de las partidas para transporte municipal y el mantenimiento de los programas de atención en el ámbito das drogodependencias, además de incluir el gasto social extraordinario a través del Plan POS+ Adicional de la Diputación de A Coruña. Porque este ámbito de actuación “non é un gasto, senón un investimento en dignidade, cohesión social e xustiza”, añadió Barral.

El Orzamento Municipal 2026 incorpora, por primera vez, partidas específicas para avanzar cara en la creación de un Centro de Información á Muller (CIM) -una de las condiciones del BNG para respaldar las cuentas- destinando 151.261 euros para emplazar este servicio municipal en el edificio de Servizos Sociais, en las antiguas Escuelas García Naveira.

Gastos

Los gastos de personal ascienden a 6.202.232,99 euros, y los de bienes corrientes y servicios superan los 5,2 millones de euros, con un incremento del 18,17%, "o que permitirá reforzar a limpeza, o mantemento, a atención social, a cultura, o deporte e os servizos esenciais para a veciñanza", indican desde el Gobierno de Betanzos.

Asimismo, los responsables municipales destacaron "unha aposta decidida pola educación pública, destinando 1,3 millóns de euros para para o mantemento do CEIP Vales Villamarín; para a Escola Infantil Municipal Santiago de la Fuente e para a xestión directa do servizo de comedor e madrugadores do Vales Villamarín por parte do Concello de Betanzos, o que reforza e garantiza o control público e de calidade do servizo"

De la misma manera, en las cuentas se renueva el compromiso por reforzar la educación cultural a través del Conservatorio Municipal Carlos López García-Picos, "a pesar do escaso apoio da Xunta".

En el ámbito cultural, según sus explicaciones, se mantienen las actividades y las medidas en aras de la dinamización lingüística "apoiando a creación, a identidade cultural e a normalización da lingua galega", comenta el Gobierno de Barral.

Otro de los aspectos que se refuerzan son las "políticas de apoio aos autónomos, autónomas e pequenas empresas, impulsando iniciativas de dinamización e promoción do comercio local, considerado polo goberno municipal como un piar fundamental para a economía e a vida urbana de Betanzos".

Inversiones

El capítulo de inversiones reales asciende a 1.312.299,09 euros, lo que califican como "un incremento moi significativo respecto ao exercicio anterior", el de 2024.

En cuanto a las obras, destacan la reforma y recuperación del área infantil del Parque de El Pasatiempo, en colaboración con la Diputación de A Coruña, con una inversión de 300.000 euros; actuaciones de eficiencia energética en el alumbrado público y en el Polideportivo Municipal do Carregal; la renovación y pintado de pavimentos en las calles As Mariñas; Manuel María e Irmandades da Fala; intervenciones en varias vías de Infesta; la humanización y puesta en valor del barrio de A Condesa, y pavimentaciones en A Condomiña.

El presupuesto recoge también transferencias y subvenciones para entidades sociales, culturales y económicas, y contempla "axudas directas a Acebe, Asociación Concilia para apoio educativo e actividades extraescolares e á Fundación CIEC, sen esquecer as axudas de emerxencia social e as subvencións concedidas en réxime de concorrencia competitiva", así como una aportación a la Fundación Globo de San Roque.

Deuda

El Ayuntamiento de Betanzos explicó que "ao inicio do actual exercicio a débeda sitúase en 4,7 millóns de euros, dos que algo máis de un millón corresponde ao pagamento de provvedores a través do mecanismo do Ministerio de Facenda; 1,5 a un préstamo solicitado para levar a cabo investimentos en exercicios anteriores, principalmente achegas municipais a programas europeos" y "outros 2 millóns de euros de actuacións que se financiaron con préstamos doutras administracións como a renovación de alumeado ou o Convento de Donas".

Una vez acabado este año, esta deuda descenderá a 3,3 millones de euros y "quedará saldado o mecanismo de pago a proveedores" lo que, para el Gobierno de María Barral, supone "un 26,86% de débeda, que estaría moi por debaixo do 110%, o de límite previsto na Ley Reguladora de las Haciendas Locales".

Negociación

El BNG de Betanzos, cuyo apoyo resulta imprescindible para aprobar este Presupuesto 2026, ya que el PSOE gobierna en minoría, señaló que están analizando el documento y que, si bien hubo un proceso de negociación en el que trasladaron a los socialistas sus condiciones para respaldar estas cuentas, desconocen si se han incluido sus peticiones y de qué manera se ha hecho, según recordó la portavoz nacionalista Amelia Sánchez.

Uno de los requisitos de los nacionalistas era la creación del CIM, "que non se fixeran anuncios baleiros sobre esta cuestión senón que fose unha realidade este mesmo ano", y el otro era "a reducción de gastos superfluos e o aumento dos investimentos", además de la presentación inmediata de los borradores de planes más que necesarios, en materia de Comercio, Turismo.

"Nós temos unhas esixencias e se esas esixencias se cumpren, nós daremos o noso apoio ao orzamento", manifestó Amelia Sánchez.