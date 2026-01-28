Joseph deja un rosario de incidencias en Betanzos

La caída de árboles obligó a cortar algunas vías en el rural Cedida

Joseph causó numerosas incidencias en Betanzos. La borrasca obligó a los servicios de emergencias en varias zonas de la ciudad, especialmente en el rural, coon caída de árboles en Xanrozo, Guiliade y Piadela. En algunos casos, resultó necesario cortar la carretera, explicaron desde Betanzos.

También s registraron desprendimientos de tierra en las inmediaciones de los centros de enseñanza, en O Carregal y en O Cepiño.

"Todos contratempos foron solucionados, pero rogamos manteñan precaución", informa el Ayuntamiento de Betanzos.