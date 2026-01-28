El Espazo +60 Afundación de Betanzos entrega la recaudación de su tienda solidaria a Cruz Roja

Entre del cheque solidario del Espazo +60 a Cruz Roja Betanzos Cedida

El Espazo +60 Afundación de Betanzos entregó un cheque solidario a la Cruz Roja con la recaudación obtenida en su tienda solidaria. El total asciende a 1.600 euros, cantidad que fue posible recaudar gracias a la venta de productos de artesanía realizados por socias voluntarias del Espazo +60 que participan durante todo el año en el taller solidario.

En el acto de entrega estuvieron el presidente de Cruz Roja Betanzos, Víctor Méndez; la coordinadora del Espazo +60 Afundación de Betanzos, Teresa Alonso; la coordinadora voluntaria del taller solidario, Pilar Lamas, y las socias voluntarias participantes en el taller solidario.

En Betanzos, el taller se creó en el año 2021 a iniciativa de Pilar Lamas tras su jubilación como coordinadora de este Espazo +60. Cada tarde de martes, doce personas voluntarias de entre 52 y 77 años comparten conocimientos y aprendizajes en el programa 'El valor de la experiencia', que se desarrolla en el Espazo +60 de Afundación en la localidad brigantina.

Pilar Lamas, ahora como monitora voluntaria, les enseña a crear objetos o muñecos con lana a partir de la técnica del amigurumi, originaria de Japón y que emplea el croché y el ganchillo. Y en el mes de diciembre promueven una tienda solidaria en la que venden lo que producen durante todo el año, tanto en forma de proyectos individuales como colectivos.

Los talleres y el mercado forman parte del programa 'El valor de la experiencia', de la Obra Social de ABANCA, que tiene como objetivo ofrecer nuevas oportunidades de participación para aprovechar el talento y la experiencia personal y profesional de las personas mayores al servicio de la sociedad en diferentes ámbitos. Las personas socias de los Espazos +60 de Afundación pueden participar en actividades de voluntariado intergeneracional, cultural y educativo, voluntariado social y comunitario y voluntariado ambiental.

Unas 150 personas voluntarias promueven, con Afundación, un total de 5 mercados solidarios en toda Galicia en este mes de diciembre en las localidades de Ourense, Betanzos, Pontevedra, Ferrol y Viveiro. En cada una de las tiendas venden los productos que producen artesanalmente todo el año en los talleres de la Obra Social de Abanca.