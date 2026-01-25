Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Betanzos urge soluciones a la situación de la oficina del INSS

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
25/01/2026 21:12
Exterior de la oficina, en la calle Pintor Seijo Rubio
Exterior de la oficina, en la calle Pintor Seijo Rubio
Archivo El Ideal Gallego
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Después de las últimas denuncias, el Ayuntamiento de Betanzos trasladó a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña la necesidad de encontrar una solución urgente a la situación que atraviesan los servicios de atención a la ciudadanía que tiene la oficina de la Seguridad Social de la calle Pintor Seijo Rubio y que “hace que muchos vecinos de la ciudad y de su comarca tengan que desplazarse a otros lugares para ser atendidos”, informó el Gobierno de Betanzos. 

Así lo anunció la alcaldesa, María Barral, quien explicó que sobre esta cuestión ya conversó con la anterior subdelegada, quien se comprometió a explorar soluciones, y también lo hizo con su sucesor, con quien, además, mantendrá una reunión en unos días: “Cuando hablé con el nuevo subdelegado, Julio Abalde, a los pocos días de su nombramiento, le expliqué la situación”, expuso la regidora, que añadió que “volveremos a vernos para tratar de nuevo el asunto” del INSS.

La primera edil indicó que después de denunciar la situación a la anterior subdelegada “se mejoró, aparentemente el servicio, pero esa mejora apenas duró unos días”, con lo que enseguida volvió el malestar entre los usuarios de Betanzos.

Exterior de la oficina del INSS en Betanzos. en la calle Pintor Seijo Rubio

Crecen las denuncias y el malestar en Betanzos por el desmantelamiento de la oficina del INSS

Más información

Los problemas pasan por la falta de personal en la oficina que, “desde la pandemia, no ha vuelto a funcionar con total normalidad”, y la explicación a todo lo que sucede pasa porque “hay una serie de bajas de larga duración y trabajadores con sistema de teletrabajo que hacen que muchos días no pueda ofrecerse una atención presencial”, aseguró Barral. 

“Aún entendiendo los derechos de los trabajadores, exigimos una solución porque lo que padecemos los vecinos es, a todas luces, insostenible” y, teniendo una oficina en la ciudad, no tienen por qué desplazarse a Coruña, Melide o Ferrol.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los vecinos pudieron recorrer el espacio entre las estructuras existentes de la antigua Batería de Defensa de Corbeiroa

Corbeiroa, de ruina casi invisible a símbolo de los vecinos de Sada
Lucía Tenreiro
Una glorieta permitiría un acceso más fluido al nuevo centro de salud desde la vía autonómica AC-542

La ubicación de una glorieta en el centro urbano de Abegondo está todavía en fase de estudio
Fran Moar
Balizas reglamentarias de tráfico

Por qué llevar la baliza en el coche puede ser un riesgo en A Coruña
Guillermo Parga
Una dotación de Bomberos en el Paseo Marítimo de A Coruña

El viento en A Coruña obliga a los Bomberos a intervenir en más de 15 ocasiones
Dani Sánchez