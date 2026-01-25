Betanzos urge soluciones a la situación de la oficina del INSS

Exterior de la oficina, en la calle Pintor Seijo Rubio Archivo El Ideal Gallego

Después de las últimas denuncias, el Ayuntamiento de Betanzos trasladó a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña la necesidad de encontrar una solución urgente a la situación que atraviesan los servicios de atención a la ciudadanía que tiene la oficina de la Seguridad Social de la calle Pintor Seijo Rubio y que “hace que muchos vecinos de la ciudad y de su comarca tengan que desplazarse a otros lugares para ser atendidos”, informó el Gobierno de Betanzos.

Así lo anunció la alcaldesa, María Barral, quien explicó que sobre esta cuestión ya conversó con la anterior subdelegada, quien se comprometió a explorar soluciones, y también lo hizo con su sucesor, con quien, además, mantendrá una reunión en unos días: “Cuando hablé con el nuevo subdelegado, Julio Abalde, a los pocos días de su nombramiento, le expliqué la situación”, expuso la regidora, que añadió que “volveremos a vernos para tratar de nuevo el asunto” del INSS.

La primera edil indicó que después de denunciar la situación a la anterior subdelegada “se mejoró, aparentemente el servicio, pero esa mejora apenas duró unos días”, con lo que enseguida volvió el malestar entre los usuarios de Betanzos.

Los problemas pasan por la falta de personal en la oficina que, “desde la pandemia, no ha vuelto a funcionar con total normalidad”, y la explicación a todo lo que sucede pasa porque “hay una serie de bajas de larga duración y trabajadores con sistema de teletrabajo que hacen que muchos días no pueda ofrecerse una atención presencial”, aseguró Barral.

“Aún entendiendo los derechos de los trabajadores, exigimos una solución porque lo que padecemos los vecinos es, a todas luces, insostenible” y, teniendo una oficina en la ciudad, no tienen por qué desplazarse a Coruña, Melide o Ferrol.