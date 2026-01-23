Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

El entorno de la Torre de Lanzós, la apuesta de Betanzos para abrir un Parador de Turismo

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
23/01/2026 15:19
Raquel Sánchez y María Barral se reunieron esta mañana en Fitur
Raquel Sánchez y María Barral se reunieron esta mañana en Fitur
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Betanzos insiste en su idea de impulsar la apertura de un Parador de Turismo en el casco histórico, pero esta vez apunta además a un emplazamiento concreto: el entorno de la Torre de Lanzós.

Esta ha sido la idea trasladada por la alcaldesa, María Barral, a la presidenta de la entidad, Raquel Sánchez, durante un encuentro en el marco de Fitur 2026.

Así, si hace dos años se apuntó a tres hipotéticas ubicaciones y se expresó el compromiso de avanzar y concretar “la actuación en una de ellas”, la alcaldesa plantea ahora la posibilidad “real” de adquirir uno de los edificios que “se plantearon hace dos años y que a día de hoy está disponible para llevar a cabo el proyecto”, expuso Barral. 

Los otros dos correspondían a edificaciones del ámbito eclesiástico y, aunque durante un tiempo se mantuvieron contactos con la Iglesia, no “hubo avances, principalmente, porque no hay intención de vender”.

Asimismo, se mantuvieron conversaciones con propietarios particulares, entre ellos los de un inmueble histórico situado en las inmediaciones de la antigua Torre de Lanzós y la Iglesia de Santiago, entre las rúas de A Torre y Lanzós.

El edificio, de algo más de 1.400 metros cuadrados, está ahora en venta y por ello la alcaldesa recuperó su idea para transmitir a la entidad estatal actuar “en una edificación concreta y que reúne las condiciones que hace dos años hablamos con la presidenta de Paradores”.

Paradores de Turismo ve “con buenos ojos” abrir un nuevo espacio hotelero en Betanzos

Más información

El ente estatal estudiará la oportunidad de adquirir el inmueble que, según la propia Raquel Sánchez, “encajaría con el planteamiento hecho en las reuniones mantenidas con Betanzos”. 

Los técnicos evaluarán su viabilidad y su encaje en la programación de actuaciones de Paradores a corto o medio plazo.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Presentación de las Mariñas Coruñesas en Fitur

Mariñas Coruñesas late en Fitur con el eclipse solar, su nueva base náutica y la sostenibilidad
Redacción
Recepción no concello aos gañadores dos premios Pérez Lugín e Emilio Quesada

O Concello da Coruña e a APC entregan os premios Pérez Lugín e Cronista Emilio Quesada
Redacción
La fuerza de las olas han allanado las dunas protectoras de la bahía del Orzán

Suspendidas las clases en el Eusebio da Guarda de A Coruña por la amenaza de las olas
Esther Durán
Las lonas plásticas para proteger el metrosidero del Obelisco

Las lonas plásticas para proteger el metrosidero del Obelisco
Esther Durán