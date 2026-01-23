El entorno de la Torre de Lanzós, la apuesta de Betanzos para abrir un Parador de Turismo

Raquel Sánchez y María Barral se reunieron esta mañana en Fitur Cedida

Betanzos insiste en su idea de impulsar la apertura de un Parador de Turismo en el casco histórico, pero esta vez apunta además a un emplazamiento concreto: el entorno de la Torre de Lanzós.

Esta ha sido la idea trasladada por la alcaldesa, María Barral, a la presidenta de la entidad, Raquel Sánchez, durante un encuentro en el marco de Fitur 2026.

Así, si hace dos años se apuntó a tres hipotéticas ubicaciones y se expresó el compromiso de avanzar y concretar “la actuación en una de ellas”, la alcaldesa plantea ahora la posibilidad “real” de adquirir uno de los edificios que “se plantearon hace dos años y que a día de hoy está disponible para llevar a cabo el proyecto”, expuso Barral.

Los otros dos correspondían a edificaciones del ámbito eclesiástico y, aunque durante un tiempo se mantuvieron contactos con la Iglesia, no “hubo avances, principalmente, porque no hay intención de vender”.

Asimismo, se mantuvieron conversaciones con propietarios particulares, entre ellos los de un inmueble histórico situado en las inmediaciones de la antigua Torre de Lanzós y la Iglesia de Santiago, entre las rúas de A Torre y Lanzós.

El edificio, de algo más de 1.400 metros cuadrados, está ahora en venta y por ello la alcaldesa recuperó su idea para transmitir a la entidad estatal actuar “en una edificación concreta y que reúne las condiciones que hace dos años hablamos con la presidenta de Paradores”.

El ente estatal estudiará la oportunidad de adquirir el inmueble que, según la propia Raquel Sánchez, “encajaría con el planteamiento hecho en las reuniones mantenidas con Betanzos”.

Los técnicos evaluarán su viabilidad y su encaje en la programación de actuaciones de Paradores a corto o medio plazo.