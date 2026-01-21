La apuesta de Betanzos para la Semana Santa 2016 pasa por El Calvario

Procesión del Santo Encuentro saliendo de San Franciso y Santa María Archivo Él Ideal Gallego

Betanzos desembarca este miércoles en Fitur 2026 con una nueva campaña que, a la espera de conocer su contenido, a tenor de lo adelantado por la institución municipal no excluirá ninguno de los recursos con opciones para atraer turistas, desde los históricos y culturales hasta los naturales y culinarios, apostando por el “conxunto” sin centrarse en un solo aspecto, como hizo en 2025.

Mientras, en la ciudad, apuran la organización de uno de los acontecimientos que, con el Camiño Inglés, la Feira Franca Medieval y las Festas de San Roque, más visitas aporta cada año: la Semana Santa.

La cita, en constante evolución desde que se recuperó hace menos de dos decenios, ha experimentado avances incontestables en cuanto a imagen y calidad y ha sido reconocida como Festa de Interese Turístico de Galicia. Una consideración que la sitúa entre las más importantes de la comunidad y exige a sus responsables máxima diligencia y atención constante, no descuidar absolutamente nada, como explica el presidente de la Cofradía de Betanzos, el reconocido modisto Jorge Vázquez. “En el entorno cercano no existe ninguna como la nuestra, salvo Ferrol, que es otro nivel, nos llevan decenios de adelanto”, indica el diseñador que, en cualquier caso, considera que “aún se pueden hacer muchísimas cosas porque el potencial es tremendo”, añade Vázquez.

Con estas condiciones y todo el empeño de sus cofrades, la cita incorpora novedades cada año y las de 2026 serán especialmente evocadoras: un nuevo paso, cambios en la indumentaria e iluminación traída expresamente desde Andalucía.

Después de su ausencia en 2025 por motivos de salud, el modisto, que reside en Madrid porque es allí, en la capital, donde tiene su taller, aunque las visitas a su ciudad natal –está estrechamente unido a sus raíces en todos los sentidos– son continuas, encara esta edición con una emoción especial, con mucha ilusión y el compromiso de seguir sumando adhesiones entre los vecinos de Betanzos.

En 2027 se celebrarán elecciones en la Cofradía de la Semana Santa y, de momento, el actual presidente de la entidad betanceira ni confirma ni descartar continuar: “Es una duda que está ahí y es algo que tengo que meditar pero por ahora estoy centrado en este 2026”.

El Calvario

Un nuevo paso, con cuatro imágenes, será la apuesta más relevante de este 2026.

“En Betanzos todos los pasos se caracterizan por tener una sola imagen y en este caso serían cuatro imágenes en un mismo paso”, detalla Vázquez. Es el de El Calvario, con La Magdalena, San Juan, la Virgen María y el Cristo de San Francisco, que saldría el Jueves Santo.

“Estamos tratando por todos los medios, tanto económicos como de mano de obra, sacarlo adelante, para que salga durante el Santo Encuentro”. Esta sería una de las ilusiones de la cofradía, pero no la única, ya que también se contemplan otros cambios, para el mismo Jueves Santo, la el Viernes de Pasión y el Sábado de Gloria.

Virgen Dolorosa

También se van a cambiar los uniformes de los portadores y acompañantes de la Virgen Dolorosa, que sale el Jueves Santo de la iglesia de Santiago para el Santo Encuentro delante de la casa consistorial, uno de los momentos más emotivos de la Semana Santa de Betanzos.

“La intención es sustituir las vestiduras de todos ellos, que llevan muchos años portando esa imagen de La Dolorosa”, explica el máximo responsable de la entidad, quien adelanta que “ahora iban de gris y se van a cambiar, y a los nuevos uniformes se les van a incorporar unos bordados con unos anagramas muy representativos también de la ciudad de Betanzos y de la Iglesia de Santiago”.

Monaguillos

Una de las ilusiones de Vázquez es seguir sumando monaguillos para que los niños conozcan la tradición y, de alguna manera, aseguren su conservación más allá de 2030 o 2040.

Así, se confeccionarán más albas infantiles ya que las antiguas no se pueden usar todas, por su deterioro o porque es necesario evitarlo y para ello deben trasladarse al Museo das Mariñas. “Un particular nos ha donado todo el algodón de Tolrá para hacerlas, y también llevarán encajes franceses de Lyon”.

La cantidad de niños que acompaña la imagen de La Borriquita es uno de los rasgos más característicos del Domingo de Ramos. “Para mí es un día muy importante, es una procesión muy bonita y muy lucida, que tanto pequeños como mayores la viven y la sienten, la disfrutan y es increíble”, apunta Vázquez.

Os Caladiños

Os Caladiños, marcada por el silencio y el recogimiento, es una de las procesiones más representativas de las celebraciones brigantinas, “es algo muy particular de Betanzos, una procesión de recogimiento, de fe y de luto a la que se le ha dado un giro muy grande y todavía nos gustaría dárselo más”, añade el presidente, que reconoce que le encantaría sacar la imagen de la Virgen de los Dolores bajo palio, “lo que pasa es que tenemos el problema del tamaño de las puertas de las iglesias del centro de la ciudad, que no lo permiten, pero estamos pensando cómo hacerlo”, resume, con todo el entusiasmo, Jorge Vázquez.

En cuanto a la iluminación, está previsto sustituir la de varios pasos, que cambiarán por completo su estética, y “ya se están realizando faroles con velas en el sur”, en Andalucía.