'Betanzos es Más', la campaña que la ciudad ha llevado a Fitur 2026

'Betanzos es Más'. Este ha sido el eslogan escogido para la nueva campaña de turismo de la ciudad, presentada esta mañana en el stand de TurEspaña por la alcaldesa, María Barral.

Un acto al que asistieron, además de numerosos touroperadores, representantes de las instituciones coruñesas y también de Madrid. Entre ellos, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu.

'Betanzos es Más' muestra los atractivos de Betanzos en todos los ámbitos, desde el cultural e histórico, al ambiental y culinario, sin olvidar las incontables celebraciones que lo convierten en destino de referencia de A Coruña.

La mandataria municipal expresó su aradecimiento a Turespaña y a la Secretaría de Estado de Turismo por "la oportunidad" de dar a conocer su campaña en uno de los stands más importantes de Fitur 2026.

"Una oportunidad que valoramos especialmente porque nos permite mostrar Betanzos en un escaparate de primer nivel, como merece una ciudad con una historia, una identidad y una relevancia turística ampliamente contrastadas", expuso Barral, quein aseguró que "no podemos hacerlo en el stand de nuestra propia comunidad autónoma" a pesar de que en ese espacio es donde la capital del Mandeo "por historia, por importancia y por peso como destino turístico, debería tener presencia”, añadió Barral.

De esta manera, Betanzos vuelve a Fitur “con orgullo, con ambición y con un mensaje claro, firme y profundamente sentido"; un mensaje "que nace del orgullo, pero también del trabajo constante, de la planificación y del compromiso con un modelo de ciudad que apuesta decididamente por el turismo como motor de desarrollo económico, social y cultural”, continuó la alcaldesa en una intervención que resultó ser "toda una declaración de intenciones": 'Betanzos es Más'.

Para la alcaldesa, el eslogan “resume lo que somos y hacia dónde queremos ir" y, en este sentido, lo definió cono "una afirmación, una convicción, el resultado de una historia compartida y de un proyecto colectivo" desde el corazón de As Mariñas.

Concluyó diciendo que “Hoy hemos mostrado una parte de lo que somos. El resto, lo mejor, lo guardamos para cuando nos visiten. Porque Betanzos es más. Mucho más de lo que se puede contar en un vídeo. Mucho más de lo que se puede explicar en un discurso. Nos vemos en Betanzos”.