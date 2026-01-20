Una incidencia técnica obliga a cerrar la Piscina Municipal do Carregal

Piscina Municipal de Betanzos Archivo El Ideal Gallego

Una incidencia técnica ha obligado a cerrar la Piscina Municipal do Complexo Deportivo do Carregal, en Betanzos. Así lo acaban de informar desde el Gobierno de María Barral, que asegura que la instalación "permanecerá pechada esta mañá" como consecuencia de una avería "ocorrida esta pasada noite" en O Carregal.

El Ayuntamiento de Betanzos avanza que, en cuanto se restablezca el servicio, se informará de inmediato a los usuarios, a los que piden disculpas por "as posibles molestias ocasionadas", indicaron a través de sus canales de comunicación oficial.