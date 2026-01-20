Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Una incidencia técnica obliga a cerrar la Piscina Municipal do Carregal

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
20/01/2026 10:23
Piscina Municipal de Betanzos
Piscina Municipal de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Una incidencia técnica ha obligado a cerrar la Piscina Municipal do Complexo Deportivo do Carregal, en Betanzos. Así lo acaban de informar desde el Gobierno de María Barral, que asegura que la instalación "permanecerá pechada esta mañá" como consecuencia de una avería "ocorrida esta pasada noite" en O Carregal. 

El Ayuntamiento de Betanzos avanza que, en cuanto se restablezca el servicio, se informará de inmediato a los usuarios, a los que piden disculpas por "as posibles molestias ocasionadas", indicaron a través de sus canales de comunicación oficial.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

El ideal gallego

Iberia rebaja los precios de los vuelos de Madrid-Andalucía y amplía su capacidad un 57 %
EFE
Minuto de silencio en María Pita tras el accidente ferroviario en Adamuz

Inés Rey se perderá la presentación previa de A Coruña en Fitur para apoyar a las víctimas del accidente de Adamuz
Noela Rey Méndez
El ideal gallego

Detienen a cuatro sospechosos en una gran redada antidroga
Abel Peña
Cristal roto en Atmósfera Sport

Roban varias prendas en una tienda de deportes en Los Rosales
Abel Peña