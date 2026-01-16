O IES Francisco Aguiar sitúa Betanzos no mapa da innovación educativa
O IES Francisco Aguiar acollerá o mércores 21 de xaneiro as II Xornadas de Aprendizaxe e Servizo (APS)
Esta iniciativa naceu co obxectivo de poñer en valor o traballo desenvolvido durante o curso anterior polos membros de Betanzos Change the Planet, un proxecto interdisciplinar de Aprendizaxe e Servizo recoñecido a nivel estatal co Premio Nacional APS Cooperación e Desenvolvemento, polo seu impacto educativo, social e comunitario, sinalan desde o Francisco Aguiar.
O proxecto contou coa colaboración de diversas entidades, entre elas o CEIP Vales Villamarín, o Concello de Betanzos e a ONG EcodesarrolloGaia, establecendo unha rede de traballo conxunto que permitiu ao alumnado implicarse activamente en accións de sensibilización, cooperación internacional e educación para a cidadanía global.
Durante toda a mañá do mércores desenvolveránse actividades diversos que inclúen conferencias sobre APS, intervencións de colaboradores, actuacións musicais do alumnado e a exposición do proxecto Betanzos Change the Planet 2024-2025, así como a entrega oficial dos diplomas correspondentes ao premio recibido en 2025.
Ademáis, tamén se presentará a liña de traballo do proxecto para o curso 2025-26, dando continuidade a esta experiencia educativa transformadora