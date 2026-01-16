Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

O IES Francisco Aguiar sitúa Betanzos no mapa da innovación educativa

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/01/2026 16:32
IES Francisco Aguiar de Betanzos
IES Francisco Aguiar de Betanzos
Carlota Blanco
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

O IES Francisco Aguiar acollerá o mércores 21 de xaneiro as II Xornadas de Aprendizaxe e Servizo (APS)

Esta iniciativa naceu co obxectivo de poñer en valor o traballo desenvolvido durante o curso anterior polos membros de Betanzos Change the Planet, un proxecto interdisciplinar de Aprendizaxe e Servizo recoñecido a nivel estatal co Premio Nacional APS Cooperación e Desenvolvemento, polo seu impacto educativo, social e comunitario, sinalan desde o Francisco Aguiar.

O proxecto contou coa colaboración de diversas entidades, entre elas o CEIP Vales Villamarín, o Concello de Betanzos e a ONG EcodesarrolloGaia, establecendo unha rede de traballo conxunto que permitiu ao alumnado implicarse activamente en accións de sensibilización, cooperación internacional e educación para a cidadanía global.

Durante toda a mañá do mércores desenvolveránse actividades diversos  que inclúen conferencias sobre APS, intervencións de colaboradores, actuacións musicais do alumnado e a exposición do proxecto Betanzos Change the Planet 2024-2025, así como a entrega oficial dos diplomas correspondentes ao premio recibido en 2025. 

Ademáis, tamén se presentará a liña de traballo do proxecto para o curso 2025-26, dando continuidade a esta experiencia educativa transformadora

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Los técnicos del IMCE y el concejal Gonzalo Castro, durante la reunión del Fórum Metropolitano

El Ayuntamiento de A Coruña y los barrios apuestan por repetir la fórmula que les dio su mayor éxito
Guillermo Parga
El IES Elviña, origen del brote de salmonela

Suben a cuatro los ingresados por salmonelosis en A Coruña
Guillermo Parga
Exterior de la oficina del INSS en Betanzos. en la calle Pintor Seijo Rubio

Crecen las denuncias y el malestar en Betanzos por el desmantelamiento de la oficina del INSS
Lucía Tenreiro
Captura del vídeo de Edu Lavandeira

Un tiktoker difunde la receta del pan de Morales, que cerró su horno el 31 de diciembre
Noelia Díaz