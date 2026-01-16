Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Crecen las denuncias y el malestar en Betanzos por el desmantelamiento de la oficina del INSS

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/01/2026 15:45
Exterior de la oficina del INSS en Betanzos. en la calle Pintor Seijo Rubio
Exterior de la oficina del INSS en Betanzos. en la calle Pintor Seijo Rubio
Patricia G. Fraga
En los últimos días se han incrementado las denuncias ciudadanas por la situación de la oficina del INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social) en Betanzos, con apenas un empleado atendiendo citas presenciales y telefónicas y sin opciones a corto plazo que obligan a los vecinos a desplazarse hasta Melide, Corcubión, Ortigueira o A Pobra do Caramiñal. 

Una de las afectadas trasladó a través de las redes sociales su indignación tras tener que desplazarse a Melide, que “ni juzgado tiene” y, una vez allí, comprobar que son tres los empleados atendiendo, el triple que en Betanzos, que “es la cabeza de uno de los partidos judiciales más extensos de Galicia, que engloba 16 concellos”, en concreto, los de Abegondo, Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Curtis, Irixoa, Miño, Monfero, Oza-Cesuras, Paderne, Pontedeume, Sada, Sobrado dos Monxes, Vilarmaior y Vilasantar. 

El Ayuntamiento de Betanzos, consultado sobre esta cuestión, aseguró que “la alcaldesa solicitó a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña el mantenimiento el refuerzo de personal en dos ocasiones”, pero que oficialmente en la institución municipal no han recibido no respuesta, por lo que María Barral “volverá a reiterar la petición y exigencia de mantenimiento y fortalecimiento del servicio” del INSS.

