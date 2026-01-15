Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Once días en 1926 para captar la esencia y el alma de Betanzos: el regreso de Ruth Matilda Anderson

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
15/01/2026 07:13
Ana Tomé, comisaria de la exposición sobre Anderson y coordinadora de los actos del centenario de su visita a Betanzos, ayer en el Museo das Mariñas
Ana Tomé, comisaria de la exposición sobre Anderson y coordinadora de los actos del centenario de su visita a Betanzos, ayer en el Museo das Mariñas
Patricia G. Fraga
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

Ruth Matilda Anderson estuvo en Betanzos en enero de 1926. Era su segunda visita a Galicia, enmarcada en sus investigaciones sobre España para la Hispanic Society of America. Una estancia de once días en el antiguo Hotel Comercio en los que conoció la ciudad y a sus vecinos; en los que retrató la cotidianidad de la capital de As Mariñas. 

Coincidiendo con el centenario de aquellos días, BAM Betanzos (Biblioteca, Arquivo e Museo de Betanzos) organiza “unhas xornadas moi especiais” que se encarga de coordinar la fotógrafa Ana Tomé. Una agenda de actividades que se abre mañana a las 19.30 horas con la inauguración de la exposición ‘Ruth Matilda Anderson. Betanzos, 1926-2026’ en el Museo das Mariñas. Una muestra comisariada por Tomé, que se ocupó de volver tomar, una a una, las imágenes captadas por Anderson. “Desde el mismo punto de disparo que ella”, indica la artista, que insiste en la oportunidad de “repensar el legado” de la creadora estadounidense y “reivindicar el papel etnográfico y antropológico de su obra”, así como la importancia de las “mujeres fotógrafas” en la historia del siglo XX. 

El patrimonio, si no se difunde, no se conservaAna Tomé

Tras la apertura de la exposición, a las 20.00 horas, en el Alfonsetti se visionará ‘A Viaxe de Ruth’, con las intervenciones de sus productores, Jaime Pardo y Xosé Reigosa. Un documental en que se rememoran las estadías de Anderson en Galicia, que visitó en 1924 y 1926 acompañada de su padre Alfred, que también era fotógrafo, por encargo de la Hispanic Society of America, una organización dirigida por Archer Milton Huntington. 

El sábado, a las 18.00 horas en el mismo espacio, Leticia Mayán y Sara Fraga analizarán el protagonismo de la mujer rural en las imágenes de la artista, en el marco de un coloquio titulado ‘Quen plantaba, quen vendía e quen comía os repolos de Betanzos?’

“Una conversación sobre a relación entre la aldea y la ciudad en la voz de tres mujeres de Betanzos” a la que seguirá la actuación de la Escola de Música e Baile Tradicional de Coirós (EMBT de Coirós), a las 19.30. A modo de clausura, un segundo coloquio sobre la significación de la fotografía documental y el legado de Ruth Matilda Anderson, reunirá alrededor de la mesa de debate a Eutropio Rodríguez, Sergio Pascual y Alba Rodríguez. Porque “el patrimonio, si no se difunde, no se conserva”, resume Ana Tomé.

0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El museo Carlos Maside

La Comisión O Castro nace con la promesa de defender el legado de Díaz Pardo y Seoane
Ana Herrero
El jardín de San Carlos y la Venerable Orden Tercera se muestran velados al público

La Ciudad Vieja deja caer el telón por reformas en sus edificios históricos
Abel Peña
Las bajantes, como esta de Capitanía, acostumbran a pasar desapercibidas

Las bajantes de agua de A Coruña, pequeñas obras de arte a las que apenas prestamos atención
Óscar Ulla
Operarios de la empresa de recogida de basura retirando restos esparcidos en el cruce de la calle Juan Flórez con Marcial del Ad

Detectan en A Coruña más basura fuera del contenedor con el nuevo modelo
Abel Peña