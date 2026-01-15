Once días en 1926 para captar la esencia y el alma de Betanzos: el regreso de Ruth Matilda Anderson

Ana Tomé, comisaria de la exposición sobre Anderson y coordinadora de los actos del centenario de su visita a Betanzos, ayer en el Museo das Mariñas Patricia G. Fraga

Ruth Matilda Anderson estuvo en Betanzos en enero de 1926. Era su segunda visita a Galicia, enmarcada en sus investigaciones sobre España para la Hispanic Society of America. Una estancia de once días en el antiguo Hotel Comercio en los que conoció la ciudad y a sus vecinos; en los que retrató la cotidianidad de la capital de As Mariñas.

Coincidiendo con el centenario de aquellos días, BAM Betanzos (Biblioteca, Arquivo e Museo de Betanzos) organiza “unhas xornadas moi especiais” que se encarga de coordinar la fotógrafa Ana Tomé. Una agenda de actividades que se abre mañana a las 19.30 horas con la inauguración de la exposición ‘Ruth Matilda Anderson. Betanzos, 1926-2026’ en el Museo das Mariñas. Una muestra comisariada por Tomé, que se ocupó de volver tomar, una a una, las imágenes captadas por Anderson. “Desde el mismo punto de disparo que ella”, indica la artista, que insiste en la oportunidad de “repensar el legado” de la creadora estadounidense y “reivindicar el papel etnográfico y antropológico de su obra”, así como la importancia de las “mujeres fotógrafas” en la historia del siglo XX.

El patrimonio, si no se difunde, no se conserva Ana Tomé

Tras la apertura de la exposición, a las 20.00 horas, en el Alfonsetti se visionará ‘A Viaxe de Ruth’, con las intervenciones de sus productores, Jaime Pardo y Xosé Reigosa. Un documental en que se rememoran las estadías de Anderson en Galicia, que visitó en 1924 y 1926 acompañada de su padre Alfred, que también era fotógrafo, por encargo de la Hispanic Society of America, una organización dirigida por Archer Milton Huntington.

El sábado, a las 18.00 horas en el mismo espacio, Leticia Mayán y Sara Fraga analizarán el protagonismo de la mujer rural en las imágenes de la artista, en el marco de un coloquio titulado ‘Quen plantaba, quen vendía e quen comía os repolos de Betanzos?’.

“Una conversación sobre a relación entre la aldea y la ciudad en la voz de tres mujeres de Betanzos” a la que seguirá la actuación de la Escola de Música e Baile Tradicional de Coirós (EMBT de Coirós), a las 19.30. A modo de clausura, un segundo coloquio sobre la significación de la fotografía documental y el legado de Ruth Matilda Anderson, reunirá alrededor de la mesa de debate a Eutropio Rodríguez, Sergio Pascual y Alba Rodríguez. Porque “el patrimonio, si no se difunde, no se conserva”, resume Ana Tomé.