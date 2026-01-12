Un espacio para charlar, aprender y convivir: así son las Conversas en Galego do Lar de Unta

Una sesión del CineClube Lar de Unta Archivo El Ideal Gallego

Una iniciativa nunca vista en Betanzos. Una manera de acercar el idioma a sectores de la sociedad que, como consecuencia de la situación individual de sus miembros o del contexto social, no lo conocen o no lo usan a diario pero les encantaría aprenderlo y utilizarlo en cualquier ámbito en este 2026.

Las Conversas en Galego do Lar de Unta, una de las actividades más madrugadoras del nuevo año, empiezan “este luns, día 12 de xaneiro, como un espazo de encontro e coñecemento”, explica el máximo responsable de la entidad, Xabier Doporto.

Cada semana, siguiendo las indicaciones de un coordinador, los asistentes hablarán sobre un tema de actualidad, “que dependerá moito da xente que se anote, se son mozos, xente maior, emigrantes retornados ou migrantes que acaban de chegar”, puesto que la actividad está orientada a cualquier ciudadano, sin excepción, tanto a los que “acaban de chegar ao país e queren aprender galego”, que les consta que las cifras son considerables –en la ciudad conviven más de una veintena de nacionalidades, siendo los más numerosos los de origen suramericano y africano—, como a los que nacieron aquí “e non se atreven a falalo por falta de seguridade” o lo hablan pero desean practicarlo más a menudo en un espacio amable como Lar de Unta.

“A todos aqueles interesados en practicar e gañar confianza no uso do noso idioma”, continúa Doporto.

Inspiración

La idea surgió tras comprobar el interés que este tipo de acciones despiertan en algunos sectores y conocer experiencias similares en otras ciudades: “Non se trata dun curso, senón dunha aprendizaxe práctica, amena e participativa, na que cada semana falaremos de distintos temas nun ambiente agradable e tranquilo, ao tempo que coñecemos mellor a nosa lingua e a nosa cultura”, comentan los responsables de la Asociación Lar de Unta.

Las conversaciones, similares a las que se suelen organizarse para aprender inglés en un contexto no académico, se realizarán en la sede de la entidad, entre las calles Travesa y Pescadería.

Una vez cerradas las inscripciones, que se pueden tramitar a través del correo electrónico (lardeunta@gmail.com), la asociación determinará si se hace uno o más grupos de conversación, y adaptará los temas a tratar según sus perfiles e intereses, tal y como detalló Doporto.

En las últimas horas, dentro del mismo calendario de actividades, Antón Tenreiro charló con las impulsoras de Pesquedellas. Un “proxecto cultural” que nació de la mano de la Iniciativa Xove de la Xunta, con la intención de dar con las claves necesarias para volver a incorporar costumbres otrora arraigadas a espacios de los que nunca deberían haber salido, de situar el folclore como alternativa de “ocio da xuventude”, y que consiguió recuperar los Xogos Florais de Betanzos.

El viernes 23, el CineClube Lar de Unta se traslada al Alfonsetti para la proyección de ‘A Casa da Luz’, una adaptación de la novela de Xabier P. Docampo, con las intervenciones del director Carlos Amil y el productor Xosé Xoán Cabanas Cao.