Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Un espacio para charlar, aprender y convivir: así son las Conversas en Galego do Lar de Unta

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
12/01/2026 06:41
Imagen de archivo de una sesión del CineClub Lar de Unta
Una sesión del CineClube Lar de Unta
Archivo El Ideal Gallego
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Una iniciativa nunca vista en Betanzos. Una manera de acercar el idioma a sectores de la sociedad que, como consecuencia de la situación individual de sus miembros o del contexto social, no lo conocen o no lo usan a diario pero les encantaría aprenderlo y utilizarlo en cualquier ámbito en este 2026. 

Las Conversas en Galego do Lar de Unta, una de las actividades más madrugadoras del nuevo año, empiezan “este luns, día 12 de xaneiro, como un espazo de encontro e coñecemento”, explica el máximo responsable de la entidad, Xabier Doporto.

Cada semana, siguiendo las indicaciones de un coordinador, los asistentes hablarán sobre un tema de actualidad, “que dependerá moito da xente que se anote, se son mozos, xente maior, emigrantes retornados ou migrantes que acaban de chegar”, puesto que la actividad está orientada a cualquier ciudadano, sin excepción, tanto a los que “acaban de chegar ao país e queren aprender galego”, que les consta que las cifras son considerables –en la ciudad conviven más de una veintena de nacionalidades, siendo los más numerosos los de origen suramericano y africano—, como a los que nacieron aquí “e non se atreven a falalo por falta de seguridade” o lo hablan pero desean practicarlo más a menudo en un espacio amable como Lar de Unta. 

“A todos aqueles interesados en practicar e gañar confianza no uso do noso idioma”, continúa Doporto.

Inspiración

La idea surgió tras comprobar el interés que este tipo de acciones despiertan en algunos sectores y conocer experiencias similares en otras ciudades: “Non se trata dun curso, senón dunha aprendizaxe práctica, amena e participativa, na que cada semana falaremos de distintos temas nun ambiente agradable e tranquilo, ao tempo que coñecemos mellor a nosa lingua e a nosa cultura”, comentan los responsables de la Asociación Lar de Unta. 

Las conversaciones, similares a las que se suelen organizarse para aprender inglés en un contexto no académico, se realizarán en la sede de la entidad, entre las calles Travesa y Pescadería

Una vez cerradas las inscripciones, que se pueden tramitar a través del correo electrónico (lardeunta@gmail.com), la asociación determinará si se hace uno o más grupos de conversación, y adaptará los temas a tratar según sus perfiles e intereses, tal y como detalló Doporto. 

En las últimas horas, dentro del mismo calendario de actividades, Antón Tenreiro charló con las impulsoras de Pesquedellas. Un “proxecto cultural” que nació de la mano de la Iniciativa Xove de la Xunta, con la intención de dar con las claves necesarias para volver a incorporar costumbres otrora arraigadas a espacios de los que nunca deberían haber salido, de situar el folclore como alternativa de “ocio da xuventude”, y que consiguió recuperar los Xogos Florais de Betanzos. 

El viernes 23, el CineClube Lar de Unta se traslada al Alfonsetti para la proyección de ‘A Casa da Luz’, una adaptación de la novela de Xabier P. Docampo, con las intervenciones del director Carlos Amil y el productor Xosé Xoán Cabanas Cao.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Fotograma de la película Sirat

'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Globos de Oro 2026
EP
El ideal gallego

Herido un hombre tras ser atropellado por un tren en Monforte
EP
Emergencias 112

Mueren dos personas en un accidente de tráfico entre un camión y un turismo en Lugo
EP
Arde un coche en Alfonso Molina

Arden en una hora dos coches mientras circulaban por A Coruña
Noela Rey Méndez