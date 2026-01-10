La Policía Local de Betanzos detiene a un hombre cuando se desplazaba en un coche sustraído en A Coruña

Los hechos ocurrieron en la calle Meléndez de Texeda, en As Cascas Archivo El Ideal Gallego

La Policía Local de Betanzos detuvo en las últimas horas a D.B.V., un vecino de la ciudad sobre el que recaía una orden del Juzgado Número 2 de Betanzos.

Los hechos ocurrieron en la calle Úrsula Meléndez de Texeda cuando el detenido, que contaba con numerosos antecedentes, intentaba cambiar la rueda, pinchada, de un automóvil en medio de la vía, en As Cascas.

La actitud sospechosa de este individuo llevó a un vecino a alertar a los agentes municipales, que se desplazaron hasta allí comprobando que el vehículo había sido sustraído en A Coruña en un descuido después de que su propietario dejase las llaves puestas en el contacto y, en el momento de su identificación, la Policía Local detectó que D.B.V. también contaba con una orden de detención del Juzgado de Betanzos.

La Guardia Civil indaga ahora si el detenido pudo ser responsable de otros hechos delictivos registrados en la zona de Betanzos.