El Ideal Gallego

Betanzos

Con relojes, conchas y grutas: así será la nueva área infantil de El Pasatiempo de Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/01/2026 21:00
Diseño de uno de los elementos que se contemplan para El Pasatiempo
Diseño de uno de los elementos que se contemplan para El Pasatiempo
Cedida
La actualización y acondicionamiento de las áreas infantiles es una de las acciones señaladas por el Gobierno de María Barral para el mandato 2023-2027. En estos meses se han abordado varias obras e iniciado los trámites para acometer actuaciones similares en distintos emplazamientos de Betanzos. 

Sin embargo, una de las intervenciones más sobresalientes de todas las anunciadas, la del Parque de El Pasatiempo –es la más concurrida del municipio– seguía a la espera de subvención, toda vez que no consiguió la colaboración solicitada a través de los Next GenerationEU.

 

El municipio alcanza un acuerdo con la Diputación de A Coruña para la renovación de las instalaciones

La idea es crear de un área infantil con elementos de diversión inspirados en la obra de Juan García Naveira y, para materializarla, el Ayuntamiento de Betanzos ha alcanzado un acuerdo con la Diputación de A Coruña para establecer un convenio para renovar las instalaciones, ubicadas en el ámbito inferior de El Pasatiempo, entre las calles Irmáns Martínez Santiso e IES Francisco Aguiar, y la avenida Juan García Naveira. 

Una vez aprobado el convenio por parte de la institución provincial, se realizarán los movimientos necesarios para iniciar las obras, que cuentan con una inversión de 300.000 euros para la renovación integral del área de ocio infantil con una veintena de elementos nuevos inspirados en los relojes, las conchas o las grutas del Parque de El Pasatiempo. 

Las obras costarán 300.000 euros y contemplan la sustitución de una veintena de elementos

En concreto, se trata de una serie de componentes diseñados para diferentes edades, como una estructura multijuegos y otra de equilibrios; un carrusel, un columpio y una torre; balancines, saltadores, puentes y superficie de escalada, y paneles táctiles que, en definitiva, ofrecerán todo un abanico de actividades de ocio accesibles e inclusivas, sin olvidar su origen en los estanques, en las grutas o los relojes con las horas en una treintena de ciudades del mundo, siendo el central el que refleja la de Buenos Aires, la capital de Argentina, a la que Juan y Jesús García Naveira emigraron en 1869 y 1871. 

Las actuaciones se completarán con la sustitución de todo el suelo de caucho de seguridad, detallaron desde el Ayuntamiento de Betanzos. 

Unas lonas cubren el Estanque de la Gruta, donde se centran las obras

El sueño de Betanzos, más cerca: El Pasatiempo avanza en su recuperación

Con esta obras se da continuidad a las acciones destinadas a la renovación de áreas infantiles y construcción de nuevos parques anunciada por la alcaldesa, María Barral, con la creación de zonas verdes y de ocio en el casco histórico, entre las calles Travesa y Pescadería y en Os Cabildos, y la renovación de elementos en el de Alfonso IX; el de la piscina municipal, en O Carregal, o el de O Xuncaliño

A estos se unirá la contratación para la reforma integral de las áreas de A Ribeira, Pintor Seijo Rubio; los de A Condesa, y Viuxe, y la creación de la de la plaza del Emigrante.

