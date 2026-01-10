Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Cecilia Vázquez: "Betanzos acabou 2025 peor do que empezou: con máis débeda, menos liderado e sen ideas"

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
10/01/2026 06:42
Eduardo Rodríguez y Ceci Vázquez, del PP de Betanzos
Eduardo Rodríguez y Ceci Vázquez, del PP de Betanzos
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La número uno del Partido Popular de Betanzos, Cecilia Vázquez, realizó un balance del año que acaba de terminar y sus retos para este 2026. “Betanzos acabou o 2025 peor do que o comezou, con máis débeda, menos liderado e menos ideas; cun Goberno local cada vez máis desconectado da cidadanía”, expuso la edil antes de insistir en que no es una opinión del PP, sino “o que nos transmiten cada día os veciños de Betanzos”

Vázquez, que compareció acompañada por Eduardo Rodríguez Teijo, cuestionó que la ciudad siga “sen orzamentos nin noticias de ningún tipo”, de la misma manera, sostiene, que el Gobierno de España: “É unha réplica a menor escala do que acontece en Madrid”. 

En este sentido, criticó que en estos doce meses tampoco ha habido avances en el PXOM y el Pepoch, que calificó como esenciales para el crecimiento de Betanzos. “A algúns se lles enche a boca falando da recuperación do casco histórico pero non se preocupan por axilizar o instrumento que o protexe nin en deseñar un plan de estacionamentos”, también clave para atraer vecinos y dinamizar el comercio, afirmó la portavoz municipal del PP. 

Sin salir del entorno monumental también se refirió a la situación del mercado municipal: “Ten que abrir xa, canto antes, empezar funcionar e a dinamizar a zona, porque o importante non é anunciar, senón executar”, añadió Vázquez. 

En cuanto al anuncio con el que la alcaldesa, María Barral, abrió 2026, el de la creación de un CIM (Centro de Información á Muller), aseguró que “sempre animamos ao concello a solicitar CIM, que é necesario” pero Betanzos ha ido perdiendo peso su entorno, y también en este caso es urgente recuperar el “liderado comarcal” y no instalarse en la confrontación constante: “Que se deixen de facer oposición ao PP e á Xunta. Non se pode estar nunca constante confrontación”, continuó la representante conservadora, que afirmó que para avanzar “hai que tirar de todos os recursos posibles e todas as administracións” y, en este sentido, se ofreció a colaborar: “Se é todo por Betanzos hai que abandonar os partidismos e ir todos da man”. 

Vázquez, que en unos días se someterá a un intervención e iniciará su tratamiento contra el cáncer “como tantas mulleres deste país”, se mostró dispuesta a “pisar o acelerador” de cara a los comicios de 2027.

 “Queremos unha oportunidade porque estamos convencidos de que as cousas se poden facer doutra maneira, de que non se pode seguir perdendo recursos e liderados”, apostilló la edil, que aspira a gobernar con mayoría absoluta, “da que quedamos a só un puñado de votos en 2023”. En cuanto a los ediles que salieron del PP y ahora son no adscritos, no confía en recuperarlos ni en acercamientos.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Una persona pasea por la playa de Riazor protegida por la duna

A la sombra del mar
Luís Pousa
Presentación del Ciclo Principal del Rosalía

De récord en récord: el Ciclo Principal del teatro Rosalía comenzará la temporada con 770 abonados
Óscar Ulla
Compost UDC

La UDC procesa diez toneladas de residuos orgánicos cada año
Dani Sánchez
Fernando de Llano, sobre el carril bici de la UDC

Fernando de Llano | “Somos una entidad que intenta hacer un buen uso de los recursos que tiene”
Dani Sánchez