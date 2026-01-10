Cecilia Vázquez: "Betanzos acabou 2025 peor do que empezou: con máis débeda, menos liderado e sen ideas"

Eduardo Rodríguez y Ceci Vázquez, del PP de Betanzos Cedida

La número uno del Partido Popular de Betanzos, Cecilia Vázquez, realizó un balance del año que acaba de terminar y sus retos para este 2026. “Betanzos acabou o 2025 peor do que o comezou, con máis débeda, menos liderado e menos ideas; cun Goberno local cada vez máis desconectado da cidadanía”, expuso la edil antes de insistir en que no es una opinión del PP, sino “o que nos transmiten cada día os veciños de Betanzos”.

Vázquez, que compareció acompañada por Eduardo Rodríguez Teijo, cuestionó que la ciudad siga “sen orzamentos nin noticias de ningún tipo”, de la misma manera, sostiene, que el Gobierno de España: “É unha réplica a menor escala do que acontece en Madrid”.

En este sentido, criticó que en estos doce meses tampoco ha habido avances en el PXOM y el Pepoch, que calificó como esenciales para el crecimiento de Betanzos. “A algúns se lles enche a boca falando da recuperación do casco histórico pero non se preocupan por axilizar o instrumento que o protexe nin en deseñar un plan de estacionamentos”, también clave para atraer vecinos y dinamizar el comercio, afirmó la portavoz municipal del PP.

Sin salir del entorno monumental también se refirió a la situación del mercado municipal: “Ten que abrir xa, canto antes, empezar funcionar e a dinamizar a zona, porque o importante non é anunciar, senón executar”, añadió Vázquez.

En cuanto al anuncio con el que la alcaldesa, María Barral, abrió 2026, el de la creación de un CIM (Centro de Información á Muller), aseguró que “sempre animamos ao concello a solicitar CIM, que é necesario” pero Betanzos ha ido perdiendo peso su entorno, y también en este caso es urgente recuperar el “liderado comarcal” y no instalarse en la confrontación constante: “Que se deixen de facer oposición ao PP e á Xunta. Non se pode estar nunca constante confrontación”, continuó la representante conservadora, que afirmó que para avanzar “hai que tirar de todos os recursos posibles e todas as administracións” y, en este sentido, se ofreció a colaborar: “Se é todo por Betanzos hai que abandonar os partidismos e ir todos da man”.

Vázquez, que en unos días se someterá a un intervención e iniciará su tratamiento contra el cáncer “como tantas mulleres deste país”, se mostró dispuesta a “pisar o acelerador” de cara a los comicios de 2027.

“Queremos unha oportunidade porque estamos convencidos de que as cousas se poden facer doutra maneira, de que non se pode seguir perdendo recursos e liderados”, apostilló la edil, que aspira a gobernar con mayoría absoluta, “da que quedamos a só un puñado de votos en 2023”. En cuanto a los ediles que salieron del PP y ahora son no adscritos, no confía en recuperarlos ni en acercamientos.