Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Betanzos une solidaridad y música sacra en un concierto que llegará hasta la India

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
03/01/2026 00:47
La soprano Susana de Lorenzo, en una actuación en A Coruña
La soprano Susana de Lorenzo, en una actuación en A Coruña
Archivo El Ideal Gallego
Betanzos inicia 2026 con música y solidaridad, de la mano de la soprano Susana de Lorenzo y los voluntarios de Manos Unidas. ‘Cantar da Ialma’ es el título del concierto con el que la organización aspira a seguir sumando colaboraciones a la iniciativa que, en cuanto se den las condiciones necesarias, materializarán en 15 aldeas cercanas a Napgur, en Maharashtra, al oeste de la India. “Cada asistente poderá realizar a aportación que considere, sen mínimos e sen máximos”, explica Julián Ferrer, uno de los impulsores de este evento, que se celebra este sábado este sábado, día 3 de diciembre, desde las 19.00 horas, en Santa María do Azougue

“É un concerto de cancións sacras que busca a tranquilidade e a serenidade confabulado coas preciosa sonoridade das igrexas”, indica antes de incidir en que los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo distinto, de una actuación casi ‘a capella’ en que De Lorenzo se acompaña “polos cristalinos sons dun arpa/lira de cristal e un cuenco tibetano”, comenta Ferrer. 

‘Cantar da Ialma’ desembarca en Betanzos tras interpretarse con éxito en enclaves como obrado dos Monxes, en As Capuchinas, Hermanitas de los Ancianos Desamparados y San Pedro de Mezonzo, en A Coruña,; en San Domingos de Bonaval y el Santuario de las Ermitas; en San Cirprián de Zamora o San Salvador de Bergondo.

Susana de Lorenzo González es una de las artistas más destacadas del momento y “a súa traxectoria defínese pola variedade de repertorio e pola multitude de proxectos que realiza”, puesto que “canta coas mellores orquestras de Galicia e participa na recuperación e divulgación de compositores e compositoras galegos clásicos como Eugenia Osterberger” al tiempo que estrena numerosas creaciones con los actuales, como Jesús ArtÉxtasis. 

Además, es miembro de la agrupación folk DOA y del dúo de música antigua Aedos. 

En cuanto a la iniciativa de Manos Unidas en Napgur, donde las mujeres, como son marginadas por la sociedad, se ven obligadas a guardar silencio ante las desigualdades y la violencia, su misión es colaborar con su socio en la región, Sanjeevani Society, en la defensa de los intereses de las más desfavorecidas –marcadas por la discriminación social, la desigualdad y las imposiciones del sistema de castas y de las antiguas creencias– y consolidar las acciones en este sentido iniciadas en 2007.

“Manos Unidas apoyó un proyecto anterior de un año, con gran acogida por las comunidades, y ahora solicitan continuar con el trabajo realizado ampliando el proyecto a 5 nuevas aldeas”, explican desde Betanzos.

