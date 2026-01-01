El estreno de 2026, sin sorpresas, en zapatillas y en la incansable Feira de Betanzos

Vista de la García Irmáns, con menos vendedores que de costumbre, desde el atrio de Santo Domingo Carlota Blanco

Ni el Concierto de Año Nuevo de Viena ni el Torneo de los Cuatro Trampolines de Garmisch-Partenkirchen. En el área metropolitana –especialmente en la comarca– lo que se estila es la Feira de Betanzos.

Hasta allí se desplazan cada día 1 de enero cientos de adolescentes y veinteañeros que, en su afán de alargar la celebración, se cuelan entre los abuelos que, a pesar de los cambios en las costumbres y en los sistemas mercantiles y de consumo, se resisten a abandonar una tradición seis veces centenaria –este mercado se autorizó en 1341 por mandato de la corona– y siguen acudiendo a su cita con la ciudad, tanto con la García Irmáns, donde se instalan casi el 100% de los ambulantes, como con Bellavista, donde se emplazan las instalaciones destinadas a la venta de animales y las pulpeiras, otro de los clásicos de la Feira de Betanzos.

El chocolate con churros y las zapatillas de andar por casa son las estrellas de la celebración de Aninovo, como las castañas lo son de la del Día de Todos de los Santos.

Este 2026, con el mercurio por los suelos, las colas se sucedieron delante de las churrerías aunque, entre las chicas, volvieron a triunfar las zapatillas, el antídoto a los estragos de los tacones y uno de los artículos que se mantiene en cuanto a oportunidad de negocio, ya que cada vez son menos los vendedores que acuden a esta convocatoria, de la misma manera que son más los comerciantes que optan por cerrar porque “no compensa”, porque la afluencia es cada año menor y “los que vienen, apenas compran”, explica uno de los ambulantes, con un café sobre el mostrador y cubierto con todas las capas imaginables desde el mismo centro de la García Irmáns.

Los calcetines, como las mantas y casi cualquier vestimenta de abrigo, también arrasan, lo mismo que las camisetas del Deportivo, del Madrid, el Barcelona o de las selecciones de España o Brasil, que aumentan sus clientes de cara al día 6.

Entre los hosteleros, aunque acabarán cerrando después de comer, las sensaciones son otras o, cuando menos, no tan catastróficas, ya que casi todos los que salen a la calle en la mañana de Año Nuevo lo hacen con la voluntad de compartir un café o el aperitivo, con sus allegados o con los amigos “porque muchos no salimos en Fin de Año”, indica una sexagenaria desde una mesa de Os Ferradores.

Esta Feira de Aninovo, una de las tres más nombradas de las 24 que se celebran cada año en la ciudad –a ellas se suman los tres mercados semanales y las citas extraordinarias– no es lo que era y si resiste es, sobre todo, por orgullo y tradición, como una de las señales de una actividad mercantil que hizo que a los betanceiros se les conociese como genoveses, por sus excelentes artes “en el campo del comercio”, como recoge Ángel Arcay en ‘Una Historia de Betanzos’.

Este apelativo, en desuso desde hace años, lo utilizó incluso Manuel Murguía: “Los vecinos de Betanzos eran los genoveses de Galicia”.

Porque si existe un municipio en el que, por historia y por solera, saben de comercio, ese es Betanzos.

Ahora, superadas las campanadas y la entrada de año en zapatillas y saboreando unos churros y chocolate caliente, la ciudad continúa desarrollando las actividades organizadas con motivo de las celebraciones navideñas, que se alargarán hasta el Día de Reyes.

Así, mañana, desde las 17.30 horas en el Aula de Cultura Xulio Cuns, en el Edificio Archivo (Liceo), se celebra el Gran Baile de Nadal para la tercera edad, y en las mismas instalaciones, en la Sala Jesús Núñez, puede visitarse la exposición de bordados artesanales realizados por usuarios del Centro Pai Menni, en horario de 18.00 a 22.00.

Además, el sábado, a las 19.00 horas en la iglesia de Santa María do Azougue, la soprano y arpa de cristal Susana de Lorenzo ofrecerá un concierto (‘Cantar da Ialma’) solidario organizado por Manos Unidas. Una actuación que servirá para recaudar donativos para actividades orientadas a la consolidación socio-económica de las mujeres de 15 aldeas de Napgur, en Maharashtra, al oeste de la India.

El domingo 4 de enero, el Radio Club Costa Verde ofrecerá a los niños la oportunidad de comunicarse, a través de las ondas, con los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. Desde la plaza García Irmáns en horario de 11.00 a 13.00.

Asimismo, por la tarde, la iglesia de Santiago acogerá el Concerto Extraordinario de Nadal de la Banda Municipal de Música de Betanzos, a las 20.30. Una convocatoria que cada año se organiza con la colaboración de Amigos de la Banda. l