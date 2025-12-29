El BNG de Betanzos renueva su Consello Local con vistas al 2027

Nuevo Consello Local de Betanzos Cedida

El BNG de Betanzos viene de constituir un nuevo Consello Local que abre una nueva etapa política, con la voluntad de reforzar el trabajo organizativo y social en el ayuntamiento y de construir una alternativa sólida al actual gobierno municipal de cara a las elecciones de 2027.

El nuevo órgano de dirección local está encabezado por Moncho Bouzas, que asume la responsabilidad local, y cuenta con la participación de las concejalas Amelia Sánchez Pérez y María Vanessa Rey Carro, junto con personas con experiencia y trayectoria en el proyecto nacionalista como Andrés Otero Botana, ex-concejal del BNG en Betanzos, y Cristina López Sánchez, que fue responsable comarcal del BNG en la comarca de las Mariñas, además de Antón Tenreiro y Xavier Campos.

Desde el nuevo Consello Local se subraya la importancia de combinar la acción institucional con un trabajo constante de base, reforzando la presencia del BNG en la calle, la escucha activa del vecindario y la defensa de los intereses de Betanzos.

La portavoz municipal del BNG manifestó en este sentido que "el BNG va a ofrecer una propuesta sólida y seria para liderar Betanzos. Por un lado, comprobamos en el día a día la mala gestión y la falta de proyecto y de ideas del PSOE. Por otro, una oposición destructiva del PP, que buscó comparar y dividir al vecindario. Betanzos merece mucho más que todo eso. Necesitamos un modelo claro de ciudad y solvencia y capacidad para llevarlo adelante."

La renovación del Consello Local marca para el BNG de Betanzos el inicio de una nueva fase centrada en sumar fuerzas, ampliar complicidades y preparar una propuesta política ilusionante que permita abrir un nuevo tiempo en el ayuntamiento.