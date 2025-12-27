Betanzos tendrá un Centro de Información a la Mujer en 2026

María Barral CEDIDA

El municipio de Betanzos contará con un Centro de Información a la Mujer (CIM) en 2026. Así lo anunció este sábado la alcaldesa, María Barral, que indicó que el Ayuntamiento cuenta ya con el proyecto.

La infraestructura se desarrollaría con fondos propios o con ayuda de otra administración, "haciendo realidad una antigua demanda municipal que nunca fue atendida por la Xunta, a pesar de que es competencia directa de la administración autonómica".

La regidora indicó que la creación de este centro cubrirá no solo "una antigua aspiración municipal, sino que atenderá también a otros municipios que, junto a Betanzos, dependían del CIM de Coirós o el de Curtis, "en una decisión caprichosa de la Xunta de instalar un servició ámbito comarcal en localidades a las que las mujeres de gran parte de la comarca tienen dificultades para trasladarse".

"El proyecto contempla la reestructuración de las dependencias municipales de Servicios Sociales, creando una zona exclusiva de atención solo para el Centro de Información a la Mujer a la que se podrá acceder directamente desde la calle. En la instalación se promoverán intervenciones dirigidas a mujeres, proporcionando asesoramiento jurídico, apoyo psicológico, orientación sociolaboral... Así como otras acciones de fomento de la igualdad", explicó Barral.

