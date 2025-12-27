El alza de la vivienda de uso turístico tira de las rehabilitaciones en el centro histórico y vital de Betanzos

El inmueble, que da a tres calles, está cerca de la casa consistorial de Betanzos Javier Alborés

En el casco histórico de Betanzos, cada casa oculta una historia, un enredo, una intriga o un secreto y, con el cambio de milenio, muchos comenzaron a revelarse a causa de un aumento de las restauraciones que se detuvo con el ‘crash’ de 2008. Entonces, en sólo tres años, las obras autorizadas en el área monumental se multiplicaron por cinco, pasando de 27 licencias en 2002 a 114 en 2005.

Ahora, tras más de un decenio de escasa actividad, el auge de las viviendas turísticas se está traduciendo en un nuevo incremento de las autorizaciones para la rehabilitación de inmuebles, como la que acaba de otorgar la Xunta de Goberno Local (XGL) de Betanzos para el número 2 de la Rúa da Torre.

En concreto, de acuerdo con la memoria trasladada, se contempla la creación de “ocho apartamentos turísticos de categoría ‘Una Llave’ (...) con un total de veinte plazas” en este inmueble de 1950 que, atendiendo a los informes técnicos, “non está catalogado no Pepoch (Plan Especial de Protección y Ordenación del Casco Histórico)”.

La empresa que solicita autorización cifra en 294.533,00 euros “a contía en que se orzan as obras”, que se podrán alargar durante 36 meses, contados desde el comienzo de la intervención y con obligación de no interrumpir las actuaciones durante más de medio año, recoge el acuerdo de la XGL de Betanzos. Un caso similar, según confirmaron desde la institución municipal, será el de un inmueble de A Cerca, adquirido recientemente con la misma intención, la de destinarlo a vivienda turística, en un tramo de la calle por la que discurre el Camiño Inglés a Santiago de Compostela.

Cifras

El Directorio de Alojamientos del REAT (Registro de Empresas y Actividades Turísticas) de Galicia recoge casi noventa inmuebles con este uso en Betanzos. Más de sesenta son viviendas y más de una veintena se emplazan intramuros, a las que se unen una decena en su área más cercana –A Ribeira, Os Xudeos y A Cañota– hoteles, pensiones, apartamentos y albergues, incluido el de la Xunta entre A Pescadería y Os Ferreiros. Uno de los índices más altos de toda el área de A Coruña.

En su visita a la ciudad, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, cuestionada sobre el aumento de las viviendas turísticas, aseguró que “es muy importante gobernar la realidad que vivimos y, en este momento, gobernar también la presencia de este tipo de alojamientos” y, en este sentido, aconsejó a la alcaldesa, María Barral: “Ordénalo, pon en marcha una ordenanza que atienda a esa realidad para que mañana no sea un problema que impida a tus vecinos acceder a una vivienda a precio asequible”, comentó Rodríguez a los medios de comunicación en el atrio de Santa María do Azougue. “Lo que no pueden hacer (las comunidades y ayuntamientos) es evitarla, no verla o no querer mirarla”, expresó Rodríguez.

Tres meses después, la corporación acordó, por unanimidad y en respuesta a una moción del Partido Popular, iniciar los trámites para la regulación de estas viviendas en Betanzos.