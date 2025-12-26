Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

¿Belén o Betanzos? Así es el nacimiento donde los ángeles vuelan con el Globo de San Roque

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
26/12/2025 06:31
Vista parcial de la representación que se exhibe cada año en Betanzos
Vista parcial de la representación que se exhibe cada año en Betanzos
Patricia G. Fraga
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

Están las casas, las cuevas y el Herodium pero también Picachá y Santo Domingo. Incluso la Torre de Hércules. Tiene a Jesús, José y María, y a Melchor, Gaspar y Baltasar siguiendo la estrella de Oriente y, entre unos y otros, a ‘mariñeiros’ y ‘labradores’ danzando alrededor del Globo de San Roque. Así, tan especial como singular, es el nacimiento que abre cada Navidad en el Edificio Archivo de Betanzos

El relato es idéntico al que recogen los evangelios pero con concesiones a la cultura de Betanzos y cambios en el modo de transmitirlo para acercarlo a la sociedad actual: “La narración está hecha a la medida de cómo se habla ahora”, explica Manuel López Castro, el sacerdote encargado de este entramado de cables, cuadros eléctricos y conducciones; casi un millar de elementos e incontables conexiones dispuestas sobre más de doscientos metros, en un extremo de la sala de usos múltiples desde 1996. Una representación única que atrae cada año cientos de visitantes y en la que las figuras adquiridas en Puente Tocinos, cuna del belenismo, o incluso en Belén, comparte espacio con las creaciones de artesanos como Luis Otero, autor de la última incorporación: Adán y Eva en el Jardín del Edén. “Está hecha a mano, tallada en madera, y aún no tiene un sitio definido pero es una maravilla”, explica López Castro entre explicación y explicación a los visitantes que se acercan para conocer el nacimiento, “ahora mismo, uno de los más destacados de Galicia”. 

Galería

Así es el gran belén de Betanzos

La representación del Archivo-Liceo, una de las más destacadas de toda Galicia, atrae cada año miles de visitantes, a los que sorprende por su singularidad y acento localVer más imágenes

“Hace unos días vino un matrimonio de Olot, en Girona, y me comentaron que era uno de los nacimientos que más les había sorprendido de los muchos que han visitado en toda España”, apunta el sacerdote que, tras casi sesenta años dedicado a esta empresa (inicialmente, entre 1968 y 1995, en Santo Domingo y desde 1996 en el Edificio Archivo) valora la constitución de una asociación para dar continuidad a la tradición y contar con los colaboradores necesarios para el mantenimiento, la organización o las visitas, que algún año superaron las 20.000. 

Otra de las novedades de este año es la representación de Saúl, David y Salomón, que emergen en medio de un mar de casetas, caminos, establos, ríos y montañas, sobre los que llueve y nieva; vuelan ángeles y arcángeles y hasta un “aerostato xigante” con el que “a Vila de Untia festexou a boa nova” de la Natividad

En cada sesión, una voz en off narra, en menos de cuarenta minutos, lo sucedido hace más de dos mil años en Belén de Judea.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Planes de Navidad en A Coruña y su área: ¿qué hacer hoy, 26 de diciembre?
Noela Rey Méndez
Receta de percebes gallegos

Receta | Percebes gallegos
Redacción
Los miembros de Tregua, en una imagen promocional

Mario García, de Tregua | "Siempre hay gente nueva a la que hacer llegar tu música"
Óscar Ulla
El ‘Aidamar’, atracado ayer en el puerto

Los cerca de 3.000 cruceristas a bordo del ‘Aidamar’ despiden el calendario de cruceros, con un total de 176 escalas en A Coruña
Julia Nóvoa