El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

La Xunta reitera que el Vales Villamarín de Betanzos "conta coa dotación de docentes que precisa"

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
19/12/2025 12:56
.En contestación a las movilizaciones de la comunidad educativa del CEIP Vales Villamarín de Betanzos, la Xunta asegura que "o centro conta coa dotación de docentes que precisa para atender as necesidades do alumnado, segundo os criterios da Inspección Educativa", e incluso por encima de los que le corresponden por su tipología, de acuerdo con las indicaciones de Educación,  Ciencia, Universidades e Formación Profesional-

Además, aclaran que "ao habilitarse varias unidades extra para dar resposta ás necesidades de matrícula, hai aulas que están incluso por debaixo das ratios establecidas" y, en cuanto a la atención a la diversidad, disponen de cuatro especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) a tiempo completo y uno compartido, y tres en Audición y Lenguaje (AL) a tiempo completo y uno compartido, cuando "por catálogo correspóndelles 2 PT e 3 AL.

El Vales Villamarín, con 1.030 plazas este curso, tiene 885 alumnos matriculado con lo que, "cos mesmos recursos aínda podería dar servizo a 145 alumnos máis", reiteran desde la Xunta.

Iniciativas del BNG

Mientras, el BNG de Betanzos acaba de anunciar que presentará una iniciativa en la sesión plenaria del próximo lunes para solicitar que se solucione la situación del CEIP Vales Villamarín.

Los nacionalistas indicaron que llevan años "denunciado de maneira recorrente as carencias infraestruturais dos centros públicos brigantinos, tanto no pleno municipal como nas súas emendas aos orzamentos da Xunta, mais estas non son as únicas nin as máis graves, ao careceren do persoal necesario para prestar o seu servizo nunhas condicións minimamente dignas", expuso su portavoz, Amelia Sánchez.

La edil del BNG insiste en que “no Vales Villamarín, o aumento do alumnado con necesidades de apoio educativo fai que o profesorado titor e o profesorado de pedagoxía terapéutica se vexa desbordado, quedando alumnado con trastornos da lectura, da escrita ou do cálculo sen atender" y, de la misma manera, "o alumnado con discapacidades veu reducidas as horas de atención con que contaban nos cursos pasados”, añadió Sánchez.

“No BNG estamos fondamente preocupadas por estes recortes, uns recortes que se centran, ademais, no elo máis febre da comunidade educativa: o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo”, continuaron los nacionalistas, que también trasladarán este asunto al Parlamento de Galicia. 

