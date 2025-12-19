Barral, al movimiento asociativo para despedir 2025: "Vós sodes o verdadeiro motor de Betanzos"
La alcaldesa presidió la recepción a las entidades que organiza cada año antes de Navidad
La alcaldesa, María Barral, presidió la recepción oficial a la instituciones y el asociacionismo de la ciudad que el Ayuntamiento de Betanzos organiza cada años con motivo de las celebraciones de Navidad.
En el encuentro, repasó los acontecimientos de este 2025 y agradeció el compromiso de todas las entidades “porque Betanzos non se entende sen o seu tecido asociativo", porque "vós sodes o verdadeiro motor desta cidade, a forza que a move, que a coida e que a fai avanzar cada día”, añadió Barral.
En su intervención, indicó que si “miramos ao ano 2025 que agora remata, podemos dicir con orgullo que foi un ano de traballo intenso, de compromiso e de avances reais para Betanzos", unos meses en los que "puxemos o foco na zona rural, con actuacións moi necesarias de pavimentación de viais, mellorando accesos, seguridade e mobilidade", pero sobre marcado por unas políticas donde “as persoas foron o centro, a principal preocupación deste Goberno”.
Así, se mostró convencida de que "manter viva a nosa contorna rural é fundamental para o equilibrio do municipio, e por iso seguimos investindo nas parroquias, escoitando as súas necesidades e dando resposta a demandas históricas”, al igual que en el centro, donde destacó “a recuperación de rúas e prazas, espazos que son de todas e de todos", expresó la regidora en un acto en la sala azul del Edificio Archivo. "Recuperar unha praza ou unha rúa é recuperar vida, convivencia, actividade económica e identidade. É facer cidade desde o respecto ás persoas”, apostilló Barral.
Entre los avances de los últimos meses apuntó al acondicionamiento de áreas infantiles porque "queremos unha cidade pensada para a infancia, para as familias, para o xogo e para o encontro. Unha cidade máis verde, máis amable e máis humana”, continuó la mandataria antes de centrarse en lo realizado en el antiguo Castro de Untia.
En este sentido, señaló que el entorno monumental “ocupou un lugar destacado na nosa acción de goberno" apostando "pola recuperación do patrimonio" partiendo de la idea de que "conservar o noso pasado é garantir futuro" y, en este caso, se refirió a la rehabilitación del mercado municipal o de la antigua cárcel, hasta hace unos meses sede da Policía Local de Betanzos. "A isto súmase a construción de dous novos parques na zona, que reforzan o compromiso cun casco histórico máis vivo e dinámico", reiteró María Barral.
En otro orden de cosas, se refirió al día a día en el Ayuntamiento de Betanzos, a "un esforzo constante no día a día" para "poñer Betanzos bonito", con mimo y sin hacer ruido: "Son actuacións que ás veces non se ven, pero que se senten, porque unha cidade coidada é unha cidade que respecta ás persoas que a habitan”, apostilló la mandataria, que se detuvo especialmente en el apartado de los Servicios Sociales.
"Se hai algo que define a acción deste Goberno local é a súa aposta firme por estas políticas" porque "nun mundo cheo de incertezas, decidimos poñer ás persoas no centro" y reforzar "programas sociais", ampliar recursos y "apoiar ás entidades que desenvolvedes unha labor esencial, chegando a quen máis o precisa", enfatizó antes de agradecer expresamente las asociaciones: "Sen vós, moitas destas políticas non serían posibles".
Asimismo, señaló que "seguimos tamén traballando para mellorar os equipamentos públicos, porque uns bos servizos públicos son garantía de igualdade, cohesión social e calidade de vida. Investir en equipamentos é investir en futuro”.
En cuanto a lo que está por venir, indicó que Betanzos “non renunciará a reclamar o que é xusto para a súa veciñanza" y desde la institución municipal seguirán exigiendo "os fondos necesarios para o Pasatempo, para os centros educativos, para o centro de día, para os equipamentos deportivos... Porque Betanzos merece atención, investimentos e respecto, e porque defender os intereses das betanceiras e dos betanceiros é unha obriga irrenunciable”.
Por último, reafirmó que "a porta da Alcaldía de Betanzos estará sempre aberta. Aberta para escoitar, para dialogar, para recibir propostas e tamén para afrontar os problemas con valentía e responsabilidade" porque "este concello cre na participación, na colaboración e no traballo conxunto coas entidades"
La intervención de la alcaldesa concluyó haciendo referencia a un año especial en que se celebró el 150 Aniversario del Globo de San Roque. "Un símbolo que nos emociona, que nos une e que fala da nosa historia compartida; un símbolo que, coma Betanzos, soubo manter viva a tradición ao longo do tempo", proclamó Barral.
Ahora, "miramos xa cara a un 2026 cheo de ilusión, no que celebraremos o 50 aniversario da recuperación das danzas de labradores e mariñeiros".
En cuanto a esta conmemoración, aseguró que conectará a la ciudadanía con sus raíces, "coa nosa cultura e coa maneira tan especial que temos de sentir e vivir Betanzos, ese orgullo betanceiro que fai que sigamos traballando por un futuro mellor, por seguir crecendo en equipamentos, en servizos e en cuidar o que nos representa”, remató la alcaldesa de Betanzos.