Las malas condiciones meteorológicas anunciadas obligan al MotoClub Betanzos a suspender la PapaNoelada 2025

La decisión de suspender de adoptar por "responsabilidad" para velar por la seguridad de los aficionados

Las malas condiciones meteorológicas que se anuncian para este sábado han obligado al MotoClub Betanzos a cancelar la PapaNoelada 2025.

Una decisión que adoptan "por responsabilidad" para asegurar así la seguridad de los aficionados y con el "compromiso" de volver en 2026.

La PapaNoelada Motera de Betanzos se celebra cada año coincidiendo con las celebraciones navideñas con una doble intención: recoger alimentos para entregar a Cruz Roja y acercar el espíritu de la Navidad a todo el municipio, incluida la Fundación Hospitalarias Betanzos y la Residencia García Hermanos.

La entidad adelantó hace unos días que esperarían a este 18 de diciembre para decidir si cancelar o no, toda vez que disponen de datos más concretos, detallados "por horas", sobre las condiciones meteorológicas que se prevén para el sábado 20.

El MotoClub Betanzos lamenta las molestias que pueda ocasionar esta cancelación y emplazan a vecinos y aficionados a seguir llenando las calles de solidaridad en 2026.