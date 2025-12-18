Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

El Vales Villamarín hace ‘ruido’ para exigir “respecto” y más medios para sus 900 alumnos

Los maestros realizaron una ‘pandeiretada’ antes de la entrada a las aulas y anunciaron nuevas acciones

Lucía Tenreiro
18/12/2025 22:05
El Vales Villamarín hace ‘ruido’ para exigir “respecto” y más medios para sus 900 alumnos
Los maestros se concentraron hoy delante de la entrada al colegio  
Cedida
Con un ‘pandeiretada’ para reivindicar sus demandas y continuar el calendario de acciones iniciado el día 25 de noviembre con la elaboración de un texto y su aprobación en el claustro y el consello escolar instando a la Xunta a atender las necesidades del CEIP Vales Villamarín. Entre 08.30 a 09.00, coincidiendo con la entrada de los alumnos, los maestros se hicieron oír para exigir ‘respecto para o ensino público’ y reiterar la necesidad de “dous mestres ou mestras do Programa Mega para apoiar os niveis que están por enriba da rateo en alumnado ponderado”, uno de Pedagogía Terapéutica (PT), otro de Audición y Lenguaje (AL) y un cuidador “a media xornada”, apuntan desde Betanzos.

Concentración este sábado en Betanzos

Claman contra los recortes en el CEIP Vales Villamarín de Betanzos

“Este persoal será o mínimo para seguir sendo un centro no que se traballe pola inclusión, pola garantía de éxito escolar e adaptándonos á idiosincrasia do mesmo”, explican los docentes, que insisten en que se trata de un centro con más de 900 matrículas, con Infantil y Primaria “en dous edificios a 450 metros, o que imposibilita apoiarnos ou facer gardas entre as dúas etapas”, y que a esto se une su adhesión a iniciativas como el Programa Proa+ o el Acompaña, así como al Plan Mega.

“Incluso nos concursos de atención preferente recibimos a mesma cantidade de profesorado que un centro común de liña dous, sendo a situación deste centro moi diferente”, añaden desde el Vales Villamarín.

Betanzos da luz verde a la Xunta para iniciar las obras de rehabilitación del Vales Villamarín

Movilizaciones

En noviembre, convocada por el AMPA Brigantium, se realizó una manifestación en la García Irmáns que, de alguna manera, recordó aquellas concentraciones en que toda la comunidad educativa se volcó con la reivindicación de un nuevo centro de Infantil y Primaria dada la escasez de espacios de las instalaciones originales, construidas hace más de 50 años entre la avenida de A Coruña y el Camiño do Carregal. En este momento, tras el inicio de las obras de rehabilitación y adecuación del ala pendiente de reforma desde antes de la crisis del covid, lo que exigen es más medios para garantizar la calidad educativa del Vales. Asimismo, varios docentes decidieron secundar las huelgas del profesorado convocadas desde que comenzó el curso escolar actual, siendo el miércoles 17 el que anotó un seguimiento más elevado, en que más maestros no acudieron a las aulas, de acuerdo con los datos transmitidos desde Betanzos.

Barral, sobre la realidad del Vales Villamarín: “Llamaré cada día a Educación hasta que atiendan Betanzos”

Ahora, además de las panderetas que hicieron sonar hoy , al no conseguir ninguna de sus solicitudes y para continuar con las movilizaciones, el profesorado do CEIP Francisco Vales Villamarín organiza una cacerolada para este viernes, último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad.

Las manifestaciones y concentraciones ha sido una constante este otoño en las comarcas de A Coruña y Betanzos. Así, además del Vales Villamarín, se movilizaron las comunidades educativas del Valle Inclán de Oleiros; del Ría do Burgo y del CEIP Tarrío, en Culleredo; del Torrente Ballester de Cambre y el Otero Valcárcel de Carral.

