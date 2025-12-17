Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

La magia de Melchor, Gaspar y Baltasar vuelve al corazón casco histórico tras la ausencia de 2024

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
17/12/2025 06:47
Cabalgata en Betanzos
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif

La cabalgata de los Reyes Magos vuelve al casco histórico de Betanzos. En 2024, las obras de construcción de las áreas de ocio de Travesa y Os Cabildos obligaron a desplazar su recorrido que, después de muchos años, no se adentró intramuros para indignación de los comerciantes del entorno monumental, que esta vez sí verán avanzar por delante de sus escaparates a Melchor, Gaspar y Baltasar

En concreto, la comitiva, que saldrá del Centro de Formación Ocupacional de Bellavista, discurrirá por las calles Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Doctor José Fariña para continuar por la avenida de Jesús García Naveira, las vías Emilio Romay y Julio Pérez Salas hasta la carretera de Castilla, por la que accederán a la García Irmáns u Os Ferradores, antes de adentrarse en el casco antiguo por A Porta da Vila. 

De allí, tras marchar por un tramo de Os Prateiros, seguirán por las rúas Travesa y Pescadería. Después, por la calle Santiago subirán hasta la plaza de la Constitución, en la croa del antiguo Castro de Untia. 

Los Magos de Oriente abandonarán el centro histórico por la Rúa do Castro y, de nuevo, desfilarán por A Porta da Vila y atravesarán la García Irmáns hasta la plaza de Galicia. 

Allí, en el Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns, ofrecerán una recepción a todos los niños de Betanzos. Una actividad que esta vez está subvencionada por la Diputación de A Coruña. 

Actividades

Antes de la cabalgada, el espíritu navideño inundará el casco histórico, donde se concentra la iluminación instalada por el Ayuntamiento de Betanzos, con alumbrado y elementos decorativos como un enorme oso, un árbol de 16 metros de altura, un 2026 o una suerte de réplica del Globo de San Roque. 

Además, el manto de leds que desde hace algunos años se extiende por distintas calles del casco histórico, alcanza este 2026, además de la Rúa do Castro y Roldán, y las plazas de García Irmáns –donde se dispone en modo carpa– y de la Constitución, a un tramo de las calles Santiago, Nova y Travesa. 

Este manto cubre 4.600 metros cuadrados, que se unen a los 822 que abarcan los adornos, así como 123 arcadas dispuestas por todo Betanzos. 

También la Escola Municipal de Folclore (EMuF) realizará este sábado, día 20 de diciembre, su tradicional pasacalles de ‘Cantos de Nadal’, desde el Centro Cultural San Francisco hasta el atrio de Santo Domingo (en caso de meteorología adversa se trasladaría a aula de cultura), y la Asociación de Amigos do Casco Histórico renueva su apuesta por los Xogos Tradicionais de Nadal, el lunes 29 en el entorno de la plaza de la Constitución.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Concentración de motos en la plaza de la Constitución de Betanzos

Los 250 del MotoClub Betanzos que miran al cielo para decidir sobre la PapaNoelada
Lucía Tenreiro
Un avión de Iberia despega de la pista de Alvedro

Alvedro vivirá en 2026 el mejor mes de su historia: ocho rutas y más de 100.000 pasajeros adicionales
Lara Fernández
Xabier Díaz, nunha imaxe promocional

Xabier Díaz | “Os mozos superaron a nosa expectativa en canto ao retorno do amor que lle iban dar á nosa música”
Óscar Ulla
Receta de merluza con salsa de estragón

Receta | Merluza al horno con salsa de estragón
Redacción