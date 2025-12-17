Mi cuenta

Betanzos

Los 250 del MotoClub Betanzos que miran al cielo para decidir sobre la PapaNoelada

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
17/12/2025 07:00
Concentración de motos en la plaza de la Constitución de Betanzos
Concentración de motos en la plaza de la Constitución de Betanzos
Archivo El Ideal Gallego
Una Navidad más, el MotoClub Betanzos organiza su tradicional PapaNoelada Motera para recaudar alimentos que destinarán a Cruz Roja y para animar las celebraciones a los usuarios de la Fundación Hospitalarias Betanzos y de la Residencia García Irmáns

Una cita a la que en sus últimas ediciones se sumaron más de 250 aficionados pero que esta vez está en el aire, a la espera de conocer si la meteorología acompañará o no “porque si hace malo, suspendemos, no podemos poner en riesgo la seguridad de los asistentes”, explican sus directivos Emeterio Torregrosa y Andrés Pandelo

Si todo se transcurre según lo organizado, la cita irá, como siempre, sobre ruedas, con mucha ilusión y altas dosis de solidaridad, e instarán una carpa en la plaza García Irmáns para recoger los donativos para Cruz Roja. “Tanto de los ‘moteros’ como de cualquier ciudadano interesado en colaborar”, añaden desde MotoClub Betanzos. 

La salida será desde O Campo, a donde regresarán tras ‘colorear’ las calles del casco urbano con sus vestimentas y la ornamentación de sus vehículos, y visitar O Coto y Pai Menni. 

En el centro de la ciudad, 'a la sombra' del enorme árbol navideño, los esperará una chocolatada, de la que se encargará Chocolatería y Churrería Betanzos. 

La entidad, con más de 70 socios, espera superar los 1.000 kilos de 2024 y agradece la colaboración de la institución municipal, de Protección Civil y la Policía Local de Betanzos.

