La magia de Melchor, Gaspar y Baltasar vuelve al corazón del casco histórico tras la ausencia de 2024

La cabalgata de los Reyes Magos vuelve al casco histórico de Betanzos. En 2024, las obras de construcción de las áreas de ocio de Travesa y Os Cabildos obligaron a desplazar su recorrido que, después de muchos años, no se adentró intramuros para indignación de los comerciantes del entorno monumental, que esta vez sí verán avanzar por delante de sus escaparates a Melchor, Gaspar y Baltasar.

En concreto, la comitiva, que saldrá del Centro de Formación Ocupacional de Bellavista, discurrirá por las calles Concepción Arenal, Rosalía de Castro y Doctor José Fariña para continuar por la avenida de Jesús García Naveira, las vías Emilio Romay y Julio Pérez Salas hasta la carretera de Castilla, por la que accederán a la García Irmáns u Os Ferradores, antes de adentrarse en el casco antiguo por A Porta da Vila.

De allí, tras marchar por un tramo de Os Prateiros, seguirán por las rúas Travesa y Pescadería. Después, por la calle Santiago subirán hasta la plaza de la Constitución, en la croa del antiguo Castro de Untia.

Los Magos de Oriente abandonarán el centro histórico por la Rúa do Castro y, de nuevo, desfilarán por A Porta da Vila y atravesarán la García Irmáns hasta la plaza de Galicia.

Allí, en el Aula Municipal de Cultura Xulio Cuns, ofrecerán una recepción a todos los niños de Betanzos. Una actividad que esta vez está subvencionada por la Diputación de A Coruña.

Actividades

Antes de la cabalgada, el espíritu navideño inundará el casco histórico, donde se concentra la iluminación instalada por el Ayuntamiento de Betanzos, con alumbrado y elementos decorativos como un enorme oso, un árbol de 16 metros de altura, un 2026 o una suerte de réplica del Globo de San Roque.

Además, el manto de leds que desde hace algunos años se extiende por distintas calles del casco histórico, alcanza este 2026, además de la Rúa do Castro y Roldán, y las plazas de García Irmáns –donde se dispone en modo carpa– y de la Constitución, a un tramo de las calles Santiago, Nova y Travesa.

Este manto cubre 4.600 metros cuadrados, que se unen a los 822 que abarcan los adornos, así como 123 arcadas dispuestas por todo Betanzos.

También la Escola Municipal de Folclore (EMuF) realizará este sábado, día 20 de diciembre, su tradicional pasacalles de ‘Cantos de Nadal’, desde el Centro Cultural San Francisco hasta el atrio de Santo Domingo (en caso de meteorología adversa se trasladaría a aula de cultura), y la Asociación de Amigos do Casco Histórico renueva su apuesta por los Xogos Tradicionais de Nadal, el lunes 29 en el entorno de la plaza de la Constitución.