El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Un archivo íntimo con ‘secretos’ de casi todos: así vivía Betanzos en los 80 y 90

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
16/12/2025 06:14
Las comisarias de la muestra, alumnas de Mestrado en Estudos Avanzados de Bibliotecas, Arquivos e Museos de la UDC
Las comisarias de la muestra, alumnas de Mestrado en Estudos Avanzados de Bibliotecas, Arquivos e Museos de la UDC
BAM Betanzos
Alicia, Antía, Irene y Olivia desembarcaron en Betanzos hace unos meses para ampliar sus conocimientos y colaborar con el Museo das Mariñas. Como alumnas del Mestrado en Estudos Avanzados de Bibliotecas, Arquivos e Museos da Universidade da Coruña se interesaron por las colecciones en observación, aquellas que por la escasez de recursos, incluso de minutos para un examen minucioso, estaban a la espera de una oportunidad para seguir movilizando el Archivo Municipal de Betanzos

En este contexto ‘conocieron’ a Luis Veiga Cadaveira, el marido de la artista Rosina Martínez Barral, y su colección imágenes de la ciudad, a donde se desplazó desde Barcelona, una vez retirado, en 1981. También su recetario, con especial atención a muchas de las comidas más representativas de Cataluña, donde nació en 1906 y residió hasta los 75 años, y de Galicia, la tierra de sus ancestros y de su esposa, con la que se casó tardíamente y con la que se instaló en Betanzos. “El é quen achega ao museo todo o legado da súa muller e do seu sogro, Francisco Javier Martínez Santiso”, explica Ángel Arcay, director de BAM (Biblioteca, Arquivo e Museo) Betanzos.

Ángel Arcay recibe el dibujo de manos de María Dopico y sus sobrinas, en el Museo das Mariñas

Una donación especial y una vida de cine: Zoltan, ‘el húngaro’, vuelve a Betanzos

 Con todo ese material de los Martínez Santiso, de enorme valor para conocer la historia de la cuidad, depositó toda su colección de recetas -más de setecientas– y cientos de instantáneas de Betanzos. 

Como aficionado, fotografió casi todo entre los 80 y los 90. Sin centrarse en una temática concreta, a través de sus fotos se ve cómo crece, cómo celebra y cómo vive Betanzos. 

“Chegamos á conclusión de que Luís Veiga era unha persoa apaixonada polo seu arredor”, además de “un auténtico namorado de Betanzos, onde fotografaba as súas costumes, a súa xente, rúas, igrexas, ... Poñía o ollo en cada pequeno detalle da vida cotiá, deixando plasmado todo o que para nós pasaría desapercibido no noso día a día”, apuntan desde BAM. 

“Poñía o ollo en cada detalle da vida cotiá, deixando plasmado todo o que para nós pasaría desapercibido no día a día”Ángel Arcay, director de BAM Betanzos

Una transformación urbanística y social visible en cada uno de los elementos de ‘LVC Cuina y Fotografia’. El título de la muestra que acaba de abrir el Museo das Mariñas. 

En el apartado culinario, recogió todo tipo de recetas, desde “creacións propias” a otras de “diferentes gastrónomos” creando “un conxunto de elaboracións con tradición mediterránea e atlántica”, ordenadas alfabéticamente y “mecanografadas en castelán e en catalán”.

Na imaxe central, cadro de Sofía Feliú na que aparece un exemplar de El Ideal Gallego, e abaixo, varias páxinas e a portada do cómic ‘Mulleres Artistas no Museo das Mariñas

Mulleres, artistas, invisibles, ás veces ‘agochadas’... e cronistas de Betanzos

