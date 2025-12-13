Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

El sueño de Betanzos, más cerca: El Pasatiempo avanza en su recuperación

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
13/12/2025 20:54
Unas lonas cubren el Estanque de la Gruta, donde se centran las obras
Unas lonas cubren el Estanque de la Gruta, donde se centran las obras
Patricia G. Fraga
Es la aspiración de cualquier vecino de Betanzos. La rehabilitación integral del Parque de El Pasatiempo es un sueño colectivo que, de acuerdo con las estimaciones de las administraciones autonómica y municipal, está más cerca de cumplirse a pesar de que son muchas las actuaciones todavía pendientes en la Huerta de Don Juan. 

La Xunta y el Ayuntamiento de Betanzos analizaron el avance de las actuaciones, en las que se invierten 1,5 millones del Programa Xacobeo Next Generation, destinado a BIC (Bien de Interés Cultural) vinculados al Camino de Santiago

La alcaldesa, María Barral, y el director xeral de Turismo de la Xunta, José Manuel Merelles, abordaron la evolución de las obras, las que se han completado y las que restarían desde ahora hasta mediados de 2026, el máximo establecido en la convocatoria de la Unión Europea. 

En estos momentos, según indicó la alcaldesa, se están realizando las intervenciones contempladas en el segundo tramo de obras de recuperación de El Pasatiempo, que comprende el Estanque de la Gruta; la Gruta Recoleta con sus correspondientes túneles en la terraza inferior; las escaleras de comunicación con el segundo nivel y el invernadero, además de la fuente de las Cuatro Estaciones, en el entorno del campo García Irmáns. 

“Esta segunda fase cuenta con un presupuesto de 489.000 euros”, detalló María Barral

Obras del Pasatiempo @Monica Arcay (10)

Comienzan las obras de recuperación de El Pasatiempo

La mandataria reconoció que, dada la dificultad de estas actuaciones, existe un cierto retraso en las obras pero “están bastante avanzadas”, lo que permitirá sacar a contratación la tercera y cuarta etapas a principios de 2026. 

Esta vez se actuará de la misma manera, con lo que la Xunta se encargará de contratar las obras, que alcanzarán las tres terrazas, la caverna, los muros y la canalización de las aguas, además de la recuperación ambiental del recinto histórico del Parque de El Pasatiempo. 

En este sentido, Barral indicó que dado el volumen de las actuaciones que se contemplan en estas dos fases que restan, el Ayuntamiento de Betanzos tenía una cierta “preocupación por el poco tiempo que hay para cumplir los plazos impuestos en los fondos europeos, aunque existe un compromiso claro de Turismo de que se agilicen al máximo las obras”, señaló la regidora, que aseguró que, si bien confía en que acaben en plazo, “si hubiese alguna actuación que quedase pendiente sería asumida con fondos de la Xunta”. 

La recuperación integral avanzará de manera considerable, pero “todavía quedará una parte, en torno a un 30%"

Así, Barral destacó la disposición del director xeral de Turismo y su “interés y su implicación en que esta obra, que va a suponer un paso de gigante en la recuperación del parque, esté concluida en 2026”. 

Con las actuaciones realizadas o en vías de contratación a través de los Next Generation y las acometidas en virtud del convenio entre la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Betanzos, que sirvieron para recuperar el Estanque del Retiro, la recuperación integral de El Pasatiempo avanzará de manera considerable, pero “todavía quedará una parte, en torno a un 30%, para la que será necesario buscar más vías de financiación, bien a través de fondos europeos, a nivel estatal o autonómico, pero trabajaremos en esa línea para que lo que quede pueda ser incluido en otras fases y podamos disfrutar del legado de los García Naveira en todo su esplendor en poco tiempo”, apostilló Barral.

Trabajaremos para que lo que quede pueda ser incluido en otras fases y podamos disfrutar del legado de los García Naveira en todo su esplendor en poco tiempo”María Barral, alcaldesa de Betanzos

