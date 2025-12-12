Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Betanzos

Muere una persona en un incendio en Betanzos

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
12/12/2025 09:27
Los bomberos intervienen en un incendio en la calle San Isidoro
Imagen de archivo de una intervención de los bomberos de A Coruña
Javier Alborés
Un hombre de 83 años de edad perdió la vida esta madrugada en un incendio en el centro de Betanzos.

Según informa el 112 Galicia, el fuego se produjo poco antes de las seis de la madrugada y las primeras investigaciones apuntan a que se inició en una estufa instalada en la vivienda, en la calle Cruz Verde, en el Barrio dos Xudeos. La víctima, que hace años regentó un negocio de hostelería en Os Soportais, había resultado beneficiado con una de las viviendas de alquiler de la Xunta en el casco histórico de la ciudad pero, de acuerdo con las informaciones que han trascendido, aún no se había trasladado. 

Un particular fue el que avisó al 112 de que olía a quemado y que había escuchado a una persona pidiendo ayuda en la calle de Cruz Verde.

Hasta el inmueble se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Betanzos, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Betanzos.

Fallece una mujer de 60 años en el incendio de su vivienda en Monte Alto

Más información

En su intervención intentaron ayudar al octogenario, que tenía poblemas de movilidad, pero finalmente no pudieron hacer nada por salvar su vida. 

Los bomberos indicaron que el fuego acabó afectando también a un colchón y a una mesa.

