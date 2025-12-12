Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Betanzos

Cecilia Vázquez anuncia que tiene cáncer y encara el tratamiento "con optimismo y energía"

Lucía Tenreiro
Lucía Tenreiro
12/12/2025 11:06
Cecilia Vázquez, portavoz del PP de Betanzos
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Betanzos, Cecilia Vázquez Suárez, anunció a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticada de "un tumor maligno en una mama" pero que, aunque es una noticia "difícil de encajar", encara la situación "con optimismo y energía, y con la ilusión de vender al bicho", explica la también diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia. Un optimismo y energía que "son una de las señas de Ceci Vázquez".

Vázquez explica que ya se encuentra en manos "del mejor equipo médico posible", en la Unidad de Mama del Sergas. "El pronóstico y las expectativas son muy buenas, pero es posible que durante una temporada esté algo ausente, cuando el tratamiento y la operación así lo requieran, pero trataré de continuar con mi actividad diaria, con mi energía característica", expone, en un vídeo, la portavoz del PP.

Cecilia Vázquez anuncia que tiene cáncer

En este sentido, mostró su agradecimiento "por el cariño y el respeto que sé que voy a tener y por estar siempre ahí" y su confianza en todo su equipo, que define como "maravilloso", por lo que "Betanzos estará siempre en las mejores manos", destacó Vázquez. 

En las últimas horas han sido cientos los vecinos que le han expredaso su cariño, así como compañeros del PP de toda España. Además, tanto el PSOE como el BNG de Betanzos trasladaron, a través de sus redes, sus deseos de pronta y total recuperación, toda la fuerza y el ánimo en estos momentos.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Poliducto de Repsol en el Puerto Exterior de Langosteira

Luz verde a la mudanza definitiva de Repsol a Langosteira: "Es una decisión estratégica"
Iván Aguiar
Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso

Feijóo pide un pleno extraordinario para que Sánchez dé explicaciones sobre "corrupción"
EFE
Miriam Nogueras

Junts pide a ERC un frente común ante Sánchez y forzar concesiones ante su "debilidad"
EP
José Luis Ábalos

Ábalos ofreció un puesto de asesora a la hija de Carmen Pano: "Todo el día baboseándote"
EFE