Cecilia Vázquez anuncia que tiene cáncer y encara el tratamiento "con optimismo y energía"

Cecilia Vázquez, portavoz del PP de Betanzos Cedida

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Betanzos, Cecilia Vázquez Suárez, anunció a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticada de "un tumor maligno en una mama" pero que, aunque es una noticia "difícil de encajar", encara la situación "con optimismo y energía, y con la ilusión de vender al bicho", explica la también diputada del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia. Un optimismo y energía que "son una de las señas de Ceci Vázquez".

Vázquez explica que ya se encuentra en manos "del mejor equipo médico posible", en la Unidad de Mama del Sergas. "El pronóstico y las expectativas son muy buenas, pero es posible que durante una temporada esté algo ausente, cuando el tratamiento y la operación así lo requieran, pero trataré de continuar con mi actividad diaria, con mi energía característica", expone, en un vídeo, la portavoz del PP.

En este sentido, mostró su agradecimiento "por el cariño y el respeto que sé que voy a tener y por estar siempre ahí" y su confianza en todo su equipo, que define como "maravilloso", por lo que "Betanzos estará siempre en las mejores manos", destacó Vázquez.

En las últimas horas han sido cientos los vecinos que le han expredaso su cariño, así como compañeros del PP de toda España. Además, tanto el PSOE como el BNG de Betanzos trasladaron, a través de sus redes, sus deseos de pronta y total recuperación, toda la fuerza y el ánimo en estos momentos.